https://sputnikarabic.ae/20220818/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-وقود-لمحطات-الكهرباء-1066586878.html

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود لمحطات الكهرباء

"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود لمحطات الكهرباء

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، أن التحالف العربي بقيادة السعودية احتجز سفينة وقود أثناء توجهها إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T14:36+0000

2022-08-18T14:36+0000

2022-08-18T15:17+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

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وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، عبر "تويتر": "‏في خرق جديد للهدنة المؤقتة تحالف العدوان بقيادة أمريكا [في إشارة إلى التحالف العربي] يحتجز سفينة المازوت (غولدن إيجلي) التابعة لقطاع الكهرباء رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".ويوم الإثنين الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، عن دخول 33 سفينة إلى ميناء الحديدة محمَّلة بقرابة مليون طن متري من مختلف المشتقات النفطية، منذ بدء سريان الهدنة الأممية، من 36 سفينة كان يفترض دخولها خلال فترتي الهدنة.وفي الثاني من أغسطس الجاري، أعلن غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، مؤكداً التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

https://sputnikarabic.ae/20220815/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-لدينا-مع-روسيا-مشتركات-في-المعركة-الكبرى-بعد-أحداث-أوكرانيا--1066435383.html

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