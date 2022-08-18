https://sputnikarabic.ae/20220818/أوروبا-تدعو-النرويج-لبيع-غازها-بسعر-أقل-من-السوق-1066574429.html

أوروبا تدعو النرويج لبيع غازها بسعر أقل من السوق

أوروبا تدعو النرويج لبيع غازها بسعر أقل من السوق

أشار رؤساء شركات النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري مطالبة النرويج ببيع الغاز بسعر أقل من السوق. 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T12:00+0000

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2022-08-18T12:00+0000

اقتصاد

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وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإنه حتى وقت قريب كانت مثل هذه الخطوة تبدو غير واردة. فلقد ساعدت النرويج بالفعل أوروبا بشكل كبير، عندما عانت من أزمة غاز، معززة إنتاج الغاز على حساب إنتاج النفط.ووفقا للمشترين، فإن هذا الربح يعني أن المملكة تتمتع بالفعل بحرية معينة في الميزانية، وعلى هذا الأساس، يريدون التوصل إلى "اتفاق وسط" مع النرويج.وقالت وسائل الإعلام إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون مفيدة أيضا للنرويج نفسها، لأنها تلبي "مصالحها الاستراتيجية" - الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الودية مع بروكسل. بالنظر إلى التخلص التدريجي من استخدام الغاز في أوروبا، ستزداد حصة مصادر الطاقة المتجددة. كما ستحتاج أوسلو إلى "تعاون وثيق" مع دول الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى مثل هذا النموذج الاقتصادي.

https://sputnikarabic.ae/20220816/ألمانيا-تفشل-في-الحصول-على-غاز-من-النرويج-مع-إمكانية-قطع-الكهرباء-1066475856.html

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