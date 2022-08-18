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https://sputnikarabic.ae/20220818/أوروبا-تدعو-النرويج-لبيع-غازها-بسعر-أقل-من-السوق-1066574429.html
أوروبا تدعو النرويج لبيع غازها بسعر أقل من السوق
أوروبا تدعو النرويج لبيع غازها بسعر أقل من السوق
أشار رؤساء شركات النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري مطالبة النرويج ببيع الغاز بسعر أقل من السوق. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:00+0000
2022-08-18T12:00+0000
اقتصاد
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وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإنه حتى وقت قريب كانت مثل هذه الخطوة تبدو غير واردة. فلقد ساعدت النرويج بالفعل أوروبا بشكل كبير، عندما عانت من أزمة غاز، معززة إنتاج الغاز على حساب إنتاج النفط.ووفقا للمشترين، فإن هذا الربح يعني أن المملكة تتمتع بالفعل بحرية معينة في الميزانية، وعلى هذا الأساس، يريدون التوصل إلى "اتفاق وسط" مع النرويج.وقالت وسائل الإعلام إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون مفيدة أيضا للنرويج نفسها، لأنها تلبي "مصالحها الاستراتيجية" - الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الودية مع بروكسل. بالنظر إلى التخلص التدريجي من استخدام الغاز في أوروبا، ستزداد حصة مصادر الطاقة المتجددة. كما ستحتاج أوسلو إلى "تعاون وثيق" مع دول الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى مثل هذا النموذج الاقتصادي.
https://sputnikarabic.ae/20220816/ألمانيا-تفشل-في-الحصول-على-غاز-من-النرويج-مع-إمكانية-قطع-الكهرباء-1066475856.html
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اقتصاد
اقتصاد

أوروبا تدعو النرويج لبيع غازها بسعر أقل من السوق

12:00 GMT 18.08.2022
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صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أشار رؤساء شركات النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري مطالبة النرويج ببيع الغاز بسعر أقل من السوق.
وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإنه حتى وقت قريب كانت مثل هذه الخطوة تبدو غير واردة. فلقد ساعدت النرويج بالفعل أوروبا بشكل كبير، عندما عانت من أزمة غاز، معززة إنتاج الغاز على حساب إنتاج النفط.

ومع ذلك، فإن القلقين في الاتحاد الأوروبي يقولون بشكل متزايد إن أوسلو "يجب أن توافق على التصدير بسعر مخفض". بالنظر إلى حقيقة أن الغاز النرويجي يشكل 25 في المئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، فإن عائدات الطاقة في الدولة الاسكندنافية ستقترب من مئة مليار يورو هذا العام.

ووفقا للمشترين، فإن هذا الربح يعني أن المملكة تتمتع بالفعل بحرية معينة في الميزانية، وعلى هذا الأساس، يريدون التوصل إلى "اتفاق وسط" مع النرويج.
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وبحسب التقرير إن الخيار الذي يمكن أن يكون منطقيا لكلا الطرفين يتضمن الدخول في عقود طويلة الأجل بأسعار أقل بكثير من الأسعار الفورية الحالية، ولكن أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية.

وقالت وسائل الإعلام إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون مفيدة أيضا للنرويج نفسها، لأنها تلبي "مصالحها الاستراتيجية" - الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الودية مع بروكسل. بالنظر إلى التخلص التدريجي من استخدام الغاز في أوروبا، ستزداد حصة مصادر الطاقة المتجددة. كما ستحتاج أوسلو إلى "تعاون وثيق" مع دول الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى مثل هذا النموذج الاقتصادي.
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