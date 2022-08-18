https://sputnikarabic.ae/20220818/إثيوبيا-تصف-تعليقات-رئيس-منظمة-الصحة-العالمية-على-تيغراي-بأنها-غير-أخلاقية-1066585619.html

إثيوبيا تصف تعليقات رئيس منظمة الصحة العالمية على تيغراي بأنها "غير أخلاقية"‏

إثيوبيا تصف تعليقات رئيس منظمة الصحة العالمية على تيغراي بأنها "غير أخلاقية"‏

انتقدت الحكومة الإثيوبية بيان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والذي ‏ذكر فيه أن "منطقة تيغراي هي أسوأ كارثة على وجه الأرض"،... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T14:29+0000

2022-08-18T14:29+0000

2022-08-18T14:29+0000

منظمة الصحة العالمية

أخبار إثيوبيا

العالم

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وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، للصحفيين، اليوم الخميس، إن تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية "لا تليق بمثل هذا المنصب رفيع المستوى".واقترحت سيوم أن "يتنحى غيبريسوس عن منصبه إذا كان يريد التحدث بهذه الطريقة".ورئيس منظمة الصحة العالمية ينتمي إلى تيغراي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وكان تيدروس غيبريسوس أكد في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن 6 ملايين شخص في تيغراي كانوا "تحت الحصار" منذ 21 شهرا بسبب الصراع الذي اندلع هناك في أواخر عام 2020 بين القوات الإثيوبية وقوات تيغراي.وقال: "لم أسمع في الأشهر القليلة الماضية أي رئيس دولة يتحدث عن وضع تيغراي في أي مكان في العالم المتقدم، وفي أي مكان، لماذا؟ ربما يكون السبب هو لون بشرة الناس في تيغراي".ولا يزال استئناف الخدمات الأساسية والمصرفية مطلبا رئيسيا لقادة تيغراي، واليوم الخميس، قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي: "يجب أن تحدث بيئة قابلة للتشغيل" من أجل عودة تلك الخدمات، بما في ذلك ضمانات السلامة للعاملين في الخدمة في المنطقة.كما أشارت إلى اقتراح حكومي بشأن "محادثات سلام في الأسابيع المقبلة"، وشددت على أنها يجب أن تكون دون شروط مسبقة، واتهمت زعماء تيغراي "بالبحث عن أعذار لتجنب محادثات السلام هذه".ورفضت المتحدثة مزاعم قوات تيغراي بشن هجمات جديدة للقوات الإثيوبية، ووصفتها بأنها "آلية لصرف" المناقشات بشأن عملية السلام.وقالت حكومة إثيوبيا إنها مستعدة لإجراء محادثات "في أي وقت وفي أي مكان"، لكن مع اشتراطها أن يقود المحادثات الوسيط المفضل لديها، وهو المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي.

https://sputnikarabic.ae/20220817/الصحة-العالمية-أزمة-تيغراي-هي-أسوأ-كارثة-على-وجه-الأرض-1066547389.html

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