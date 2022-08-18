https://sputnikarabic.ae/20220818/إخلاء-مئات-المنازل-في-نيوزيلندا-بسبب-عاصفة-1066568283.html
إخلاء مئات المنازل في نيوزيلندا بسبب عاصفة
إخلاء مئات المنازل في نيوزيلندا بسبب عاصفة
أخلت السلطات النيوزيلندية مئات المنازل، اليوم الخميس، إثر عاصفة تسببت في فيضانات وأمطار غزيرة شهدتها مناطق ساوث آيلاند، جنوبي الجزيرة. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T09:52+0000
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وذكرت صحيفة "البيان" أن العاصفة إستوائية المنشأ رافقها هطول أمطار بلغت كميتها 30 سم، وأسفرت عن فيضان مياه الأنهار وسقوط أشجار تسببت في إغلاق محاور طرق مهمة.وغمرت مياه نهر ماتاي الرئيسي في مدينة نيلسون المنازل والشوارع حتى ارتفاع الركبة، ما وصفته رئيسة بلدية المدينة راشيل ريس بأنه "حدث يسجل مرة كل مئة عام"، فيما هرعت فرق البحث والإنقاذ إضافة إلى عناصر من الجيش إلى مساعدة الأهالي في الشوارع الغارقة.وطالبت ريس الأهالي بالتعامل مع المياه على أنها ملوثة لإن بعض المجاري تصدعت، جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات، يوم الأربعاء الماضي، حالة الطوارئ في بولر في منطقة الساحل الغربي.وبلغ عدد المنازل التي تم إخلائها بسبب الفيضانات في مدينة نيلسون 233 منزلا بعد هطول كميات تعادل شهرا من الأمطار خلال أقل من 15 ساعة.وطلبت السلطات من 160 عائلة إخلاء منازلها على الساحل الغربي لساوث آيلاند، كما تضررت المنطقة الشمالية أو نورث آيلاند حيث جرح ثلاثة أشخاص في حادث سير عند سقوط شجرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إخلاء مئات المنازل في نيوزيلندا بسبب عاصفة
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أخلت السلطات النيوزيلندية مئات المنازل، اليوم الخميس، إثر عاصفة تسببت في فيضانات وأمطار غزيرة شهدتها مناطق ساوث آيلاند، جنوبي الجزيرة.
وذكرت صحيفة
"البيان" أن العاصفة إستوائية المنشأ رافقها هطول أمطار بلغت كميتها 30 سم، وأسفرت عن فيضان مياه الأنهار وسقوط أشجار تسببت في إغلاق محاور طرق مهمة.
وغمرت مياه نهر ماتاي الرئيسي في مدينة نيلسون المنازل والشوارع حتى ارتفاع الركبة، ما وصفته رئيسة بلدية المدينة راشيل ريس بأنه "حدث يسجل مرة كل مئة عام"، فيما هرعت فرق البحث والإنقاذ إضافة إلى عناصر من الجيش إلى مساعدة الأهالي في الشوارع الغارقة.
وطالبت ريس الأهالي بالتعامل مع المياه على أنها ملوثة لإن بعض المجاري تصدعت، جاء ذلك بعدما أعلنت السلطات، يوم الأربعاء الماضي، حالة الطوارئ في بولر في منطقة الساحل الغربي.
وبلغ عدد المنازل التي تم إخلائها بسبب الفيضانات في مدينة نيلسون 233 منزلا بعد هطول كميات تعادل شهرا من الأمطار خلال أقل من 15 ساعة.
وطلبت السلطات من 160 عائلة إخلاء منازلها على الساحل الغربي لساوث آيلاند، كما تضررت المنطقة الشمالية أو نورث آيلاند حيث جرح ثلاثة أشخاص في حادث سير عند سقوط شجرة.