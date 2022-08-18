https://sputnikarabic.ae/20220818/إعلام-أردوغان-يعرض-خلال-زيارته-لأوكرانيا-تنظيم-لقاء-يجمع-بوتين-وزيلينسكي-1066557626.html
إعلام: أردوغان يعرض خلال زيارته لأوكرانيا تنظيم لقاء يجمع بوتين وزيلينسكي
إعلام: أردوغان يعرض خلال زيارته لأوكرانيا تنظيم لقاء يجمع بوتين وزيلينسكي
أشارت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيعرض خلال زيارته لأوكرانيا على الرئيس فلاديمير زيلينسكي، تنظيم لقاء مع الرئيس... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:55+0000
2022-08-18T07:55+0000
2022-08-18T08:09+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نقلت قناة "هابر" التركية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإنه من المتوقع أن يعرض أردوغان على زيلينسكي تنظيم لقائه مع بوتين.ووصل أردوغان إلى مطار إيسنبوجا في أنقرة واستقل الطائرة في رحلة إلى لفوف، وبحسب قناة "هابر" التلفزيونية، من المتوقع أن يصل الرئيس التركي إلى لفوف في غضون ساعتين.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأربعاء، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى مدينة لفوف، حيث يشارك في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
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أخبار أوكرانيا
إعلام: أردوغان يعرض خلال زيارته لأوكرانيا تنظيم لقاء يجمع بوتين وزيلينسكي
07:55 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيعرض خلال زيارته لأوكرانيا على الرئيس فلاديمير زيلينسكي، تنظيم لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب ما نقلت قناة "هابر" التركية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإنه من المتوقع أن يعرض أردوغان على زيلينسكي تنظيم لقائه مع بوتين.
في غضون ذلك، قالت شبكة CNN Turk نقلا عن مصادر إن بوتين وزيلينسكي قد يجتمعان لتحديد "خارطة طريق" لأوكرانيا.
ووصل أردوغان إلى مطار إيسنبوجا في أنقرة واستقل الطائرة في رحلة إلى لفوف، وبحسب قناة "هابر" التلفزيونية، من المتوقع أن يصل الرئيس التركي إلى لفوف في غضون ساعتين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك"، يوم الأربعاء، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى مدينة لفوف
، حيث يشارك في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".