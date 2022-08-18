https://sputnikarabic.ae/20220818/إعلام-أمريكا-سمحت-لكييف-باستخدام-الأسلحة-الأمريكية-لشن-هجمات-على-شبه-جزيرة-القرم-1066596682.html
إعلام: أمريكا سمحت لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجمات على شبه جزيرة القرم
إعلام: أمريكا سمحت لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجمات على شبه جزيرة القرم
كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض أن واشنطن أعطت الجيش الأوكراني الضوء الأخضر باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات على شبه جزيرة القرم. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T18:33+0000
2022-08-18T18:33+0000
2022-08-18T18:33+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت صحفية "بوليتيكو"، يوم أمس الأربعاء، عن المسؤول قوله إن "أي هدف يقررون السعي وراءه على أرض أوكرانية ذات سيادة هو بالتعريف دفاع عن النفس".ونفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في 13 أغسطس/آب، تزويد أوكرانيا بأية أسلحة تمكنها من مهاجمة وضرب الأراضي الروسية، وذلك تعليقا على الانفجارات التي حدثت في منطقة مطار ساكي العسكري في شبه جزيرة القرم الروسية منذ عدة أيام.وحسب "فرانس برس"، قال مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين: "لم نزود أوكرانيا بما يسمح لها أو يمكنها من ضرب القرم".واستبعد المسؤول أن تكون الانفجارات عبارة عن ضربة بواسطة صواريخ تكتيكية موجهة دقيقة متوسطة المدى التي كانت كييف طلبت التزود بها والتي يمكن أن تطلق بواسطة منظومات "هيمارس" الصاروخية الأمريكية الموجودة في أوكرانيا.وأضاف المسؤول "ليست صواريخ متوسطة المدى لأننا لم نزودهم بها"، مؤكدا أن أي أسلحة أمريكية لم تستخدم لمهاجمة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20220817/سلطات-القرم-تعلن-توقف-الانفجارات-التي-حدثت-في-وحدة-عسكرية-1066504497.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا سمحت لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجمات على شبه جزيرة القرم
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كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض أن واشنطن أعطت الجيش الأوكراني الضوء الأخضر باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن ضربات على شبه جزيرة القرم.
ونقلت صحفية "بوليتيكو"
، يوم أمس الأربعاء، عن المسؤول قوله إن "أي هدف يقررون السعي وراءه على أرض أوكرانية ذات سيادة هو بالتعريف دفاع عن النفس".
وفي الوقت نفسه، أكد المسؤول أنه "وفقًا لموقف الولايات المتحدة، فإن القرم هي أوكرانيا".
ونفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في 13 أغسطس/آب، تزويد أوكرانيا بأية أسلحة تمكنها من مهاجمة وضرب الأراضي الروسية، وذلك تعليقا على الانفجارات التي حدثت في منطقة مطار ساكي العسكري في شبه جزيرة القرم الروسية منذ عدة أيام.
وحسب "فرانس برس"، قال مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين: "لم نزود أوكرانيا بما يسمح لها أو يمكنها من ضرب القرم".
واستبعد المسؤول
أن تكون الانفجارات عبارة عن ضربة بواسطة صواريخ تكتيكية موجهة دقيقة متوسطة المدى التي كانت كييف طلبت التزود بها والتي يمكن أن تطلق بواسطة منظومات "هيمارس" الصاروخية الأمريكية الموجودة في أوكرانيا.
وأضاف المسؤول "ليست صواريخ متوسطة المدى لأننا لم نزودهم بها"، مؤكدا أن أي أسلحة أمريكية لم تستخدم لمهاجمة القرم.