https://sputnikarabic.ae/20220818/إعلام-عبري-سلطنة-عمان-ترفض-فتح-الأجواء-أمام-الرحلات-الجوية-الإسرائيلية-1066602595.html
إعلام عبري: سلطنة عمان ترفض فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية
إعلام عبري: سلطنة عمان ترفض فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية
ذكرت وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن سلطنة عمان ترفض عبور الطيران الإسرائيلي عبر مجالها الجوي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T22:10+0000
2022-08-18T22:10+0000
2022-08-18T22:10+0000
إسرائيل
أخبار عمان
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وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "سلطنة عمان رفضت السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور في مجالها الجوي، معترفة بالضغط الإيراني المكثف".وأضاف التقرير أن "معنى هذا الأمر حتى الساعة هو أنّه من غير الممكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية من أجل تقصير المسافة في الطيران إلى الشرق الأقصى".واليوم الخميس، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي "العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم، ومفاوضات فيينا النووية".يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت في تموز/يوليو الماضي، أنها قررت فتح أجواء المملكة أمام الناقلات الجوّية الإسرائيلية التي تستوفي متطلّبات العبور.
https://sputnikarabic.ae/20220811/طيران-العال-الإسرائيلية-تحصل-على-موافقة-بالتحليق-في-الأجواء-السعودية-وتنتظر-إذنا-من-سلطنة-عمان-1066287864.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار عمان
إعلام عبري: سلطنة عمان ترفض فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن سلطنة عمان ترفض عبور الطيران الإسرائيلي عبر مجالها الجوي.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "سلطنة عمان رفضت السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور في مجالها الجوي، معترفة بالضغط الإيراني المكثف".
وأضاف التقرير أن "معنى هذا الأمر حتى الساعة هو أنّه من غير الممكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية من أجل تقصير المسافة في الطيران إلى الشرق الأقصى".
واليوم الخميس، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي "العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم، ومفاوضات فيينا النووية".
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت في تموز/يوليو الماضي، أنها قررت فتح أجواء المملكة
أمام الناقلات الجوّية الإسرائيلية التي تستوفي متطلّبات العبور.