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https://sputnikarabic.ae/20220818/إعلام-لهذا-السبب-يتحاشى-الغرب-اتخاذ-المزيد-من-الإجراءات-ضد-روسيا-1066550923.html
إعلام: لهذا السبب يتحاشى الغرب اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا
إعلام: لهذا السبب يتحاشى الغرب اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا
علمت وكالة رويترز للأنباء لماذا تمتنع الدول الغربية عن اقتراح إجراءات تقييدية جديدة ضد روسيا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T04:23+0000
2022-08-18T04:23+0000
روسيا
العالم
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وأوضحت أن "الدول الغربية تتجنب في بعض الأحيان اقتراح خطوات محددة ضد روسيا خشية أن تلقى تأييدا ضئيلا لأن تزايد عدد الممتنعين عن التصويت يدل على نمو عدم الرغبة في الوقوف ضد موسكو".وقال الباحث ريتشارد غوفان من جامعة الأمم المتحدة لـ"رويترز" إن تأييد الإجراءات ضد روسيا سيتضاءل بعد أن بلغت أوجها وفقا لقرارات صادرة عن الأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: لهذا السبب يتحاشى الغرب اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا

04:23 GMT 18.08.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورجلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© POOL
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علمت وكالة رويترز للأنباء لماذا تمتنع الدول الغربية عن اقتراح إجراءات تقييدية جديدة ضد روسيا.
وأوضحت أن "الدول الغربية تتجنب في بعض الأحيان اقتراح خطوات محددة ضد روسيا خشية أن تلقى تأييدا ضئيلا لأن تزايد عدد الممتنعين عن التصويت يدل على نمو عدم الرغبة في الوقوف ضد موسكو".
وقال الباحث ريتشارد غوفان من جامعة الأمم المتحدة لـ"رويترز" إن تأييد الإجراءات ضد روسيا سيتضاءل بعد أن بلغت أوجها وفقا لقرارات صادرة عن الأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي.
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