https://sputnikarabic.ae/20220818/إيران-لا-قرار-سيصدر-عن-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-حول-المفاوضات-النووية-1066554223.html
إيران: لا قرار سيصدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي حول المفاوضات النووية
إيران: لا قرار سيصدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي حول المفاوضات النووية
نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، صدور أي قرار عن المجلس حول المفاوضات النووية، مؤكدا أنه "سيقوم بدراسة الاتفاق والتصويت عليه، ومن ثم... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T06:48+0000
2022-08-18T06:48+0000
2022-08-18T06:48+0000
أخبار إيران
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ونوّه شمخاني، عقب جلسة البرلمان المغلقة، "بالدور المؤثر لقانون الإجراء الاستراتيجي الذي سنه البرلمان في سياق تعزيز موقف المفاوضين الإيرانيين، وذلك نظرا للأسس الفنية التي يرتكز عليها القانون"، لافتا إلى جلسات التشاور وتبادل المعلومات التي عقدت خلال المفاوضات بين الجهات المختلفة مع أعضاء لجنتي الأمن القومي والسياسة الخارجية والطاقة النيابيتين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقدّمت إيران ردّها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن "إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، موضحا أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "إيران ردت مساء الاثنين على مسودة النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015"، مؤكدا دراسة تفاصيل هذا الرد لكننا لا نستطيع الكشف عنه في الظرف الراهن.وكان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن واشنطن لم تطرح مسألة تخفيف العقوبات عن إيران، مؤكدا أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي غير مطروحة للنقاش.وقال برايس خلال إفادة صحفية: "لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران في سياق المحادثات النووية"، مؤكدا أن"الرئيس بايدن كان واضحا دائما بأن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي ليست محل نقاش".
https://sputnikarabic.ae/20220817/إيران-تؤكد-ضرورة-وجود-ثمن-لأي-انسحاب-أمريكي-من-الاتفاق-النووي-مستقبلا-1066504930.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيران: لا قرار سيصدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي حول المفاوضات النووية
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نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، صدور أي قرار عن المجلس حول المفاوضات النووية، مؤكدا أنه "سيقوم بدراسة الاتفاق والتصويت عليه، ومن ثم إرسال تقريره إلى البرلمان".
ونوّه شمخاني، عقب جلسة البرلمان المغلقة، "بالدور المؤثر لقانون الإجراء الاستراتيجي الذي سنه البرلمان في سياق تعزيز موقف المفاوضين الإيرانيين، وذلك نظرا للأسس الفنية التي يرتكز عليها القانون"، لافتا إلى جلسات التشاور وتبادل المعلومات التي عقدت خلال المفاوضات بين الجهات المختلفة مع أعضاء لجنتي الأمن القومي والسياسة الخارجية والطاقة النيابيتين، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقدّمت إيران ردّها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي
، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.
وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن "إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، موضحا أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".
من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "إيران ردت مساء الاثنين على مسودة النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015"، مؤكدا دراسة تفاصيل هذا الرد لكننا لا نستطيع الكشف عنه في الظرف الراهن.
وكان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن واشنطن لم تطرح مسألة تخفيف العقوبات عن إيران
، مؤكدا أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي غير مطروحة للنقاش.
وقال برايس خلال إفادة صحفية: "لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران
في سياق المحادثات النووية"، مؤكدا أن"الرئيس بايدن كان واضحا دائما بأن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي ليست محل نقاش".