عربي
https://sputnikarabic.ae/20220818/إيران-لا-قرار-سيصدر-عن-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-حول-المفاوضات-النووية-1066554223.html
إيران: لا قرار سيصدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي حول المفاوضات النووية
إيران: لا قرار سيصدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي حول المفاوضات النووية
نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، صدور أي قرار عن المجلس حول المفاوضات النووية، مؤكدا أنه "سيقوم بدراسة الاتفاق والتصويت عليه، ومن ثم... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T06:48+0000
2022-08-18T06:48+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/86/1043508636_0:70:3180:1859_1920x0_80_0_0_25219872015e4614d1ac441bdbfcca50.jpg
ونوّه شمخاني، عقب جلسة البرلمان المغلقة، "بالدور المؤثر لقانون الإجراء الاستراتيجي الذي سنه البرلمان في سياق تعزيز موقف المفاوضين الإيرانيين، وذلك نظرا للأسس الفنية التي يرتكز عليها القانون"، لافتا إلى جلسات التشاور وتبادل المعلومات التي عقدت خلال المفاوضات بين الجهات المختلفة مع أعضاء لجنتي الأمن القومي والسياسة الخارجية والطاقة النيابيتين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقدّمت إيران ردّها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن "إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، موضحا أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "إيران ردت مساء الاثنين على مسودة النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق‭ ‬النووي المبرم في عام 2015"، مؤكدا دراسة تفاصيل هذا الرد لكننا لا نستطيع الكشف عنه في الظرف الراهن.وكان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن واشنطن لم تطرح مسألة تخفيف العقوبات عن إيران، مؤكدا أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي غير مطروحة للنقاش.وقال برايس خلال إفادة صحفية: "لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران في سياق المحادثات النووية"، مؤكدا أن"الرئيس بايدن كان واضحا دائما بأن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي ليست محل نقاش".
https://sputnikarabic.ae/20220817/إيران-تؤكد-ضرورة-وجود-ثمن-لأي-انسحاب-أمريكي-من-الاتفاق-النووي-مستقبلا-1066504930.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/86/1043508636_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_20cf0c97bfe4ffc828bf3d4483fc7f51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

إيران: لا قرار سيصدر عن المجلس الأعلى للأمن القومي حول المفاوضات النووية

06:48 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، صدور أي قرار عن المجلس حول المفاوضات النووية، مؤكدا أنه "سيقوم بدراسة الاتفاق والتصويت عليه، ومن ثم إرسال تقريره إلى البرلمان".
ونوّه شمخاني، عقب جلسة البرلمان المغلقة، "بالدور المؤثر لقانون الإجراء الاستراتيجي الذي سنه البرلمان في سياق تعزيز موقف المفاوضين الإيرانيين، وذلك نظرا للأسس الفنية التي يرتكز عليها القانون"، لافتا إلى جلسات التشاور وتبادل المعلومات التي عقدت خلال المفاوضات بين الجهات المختلفة مع أعضاء لجنتي الأمن القومي والسياسة الخارجية والطاقة النيابيتين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
إيران تؤكد ضرورة وجود ثمن لأي انسحاب أمريكي من الاتفاق النووي مستقبلا
أمس, 07:47 GMT
وقدّمت إيران ردّها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة.
وقال محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، إن "إيران أعربت عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، موضحا أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".
من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "إيران ردت مساء الاثنين على مسودة النص النهائي للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق‭ ‬النووي المبرم في عام 2015"، مؤكدا دراسة تفاصيل هذا الرد لكننا لا نستطيع الكشف عنه في الظرف الراهن.
وكان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن واشنطن لم تطرح مسألة تخفيف العقوبات عن إيران، مؤكدا أن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي غير مطروحة للنقاش.
وقال برايس خلال إفادة صحفية: "لم نقترح تخفيف العقوبات على إيران في سياق المحادثات النووية"، مؤكدا أن"الرئيس بايدن كان واضحا دائما بأن العقوبات خارج نطاق الاتفاق النووي ليست محل نقاش".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала