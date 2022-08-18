https://sputnikarabic.ae/20220818/اعتصام-في-بيروت-يدعو-لرفض-سياسة-التجويع-والإفقار-وإملاءات-البنك-الدولي-صور-1066598220.html

اعتصام في بيروت يدعو لرفض سياسة التجويع والإفقار و"إملاءات البنك الدولي"... صور

اعتصام في بيروت يدعو لرفض سياسة التجويع والإفقار و"إملاءات البنك الدولي"... صور

نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )، واللقاء التشاوري النقابي الشعبي ولجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى اعتصاما، اليوم الخميس في... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T19:09+0000

2022-08-18T19:09+0000

2022-08-18T19:09+0000

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وقطع المشاركون الطريق رافعين لافتات كتب عليها عبارات مثل "لن يرى فاسد أمان ويوجد فقير جوعان بالحذاء آخرتكم" و"مي ما في صهريج في" بالإشارة إلى انقطاع المياه وشحها، ورفعت إحدى المتظاهرات صورة لليرة اللبنانية القديمة كتب عليها "للذكرى" في إشارة إلى تدهور العملة اللبنانية.وقال رئيس الاتحاد الوطني النقابي، كاسترو عبد الله، لـ"سبوتنيك" إن "مطالبنا هي مطالب كل الناس بالعيش الكريم، لأن الشعب اللبناني أصبح اليوم تحت خط الفقر وغير قادر على التحمل، اليوم يحكمنا كارتيلات الاحتكار ومافيا المحروقات وغيرهم، نحن اليوم لا نملك القدرة على الاستشفاء حتى لو كنا مسجلين في الضمان الاجتماعي أو غير مسجلين، ولا نستطيع شراء الدواء بسبب احتكار الشركات المستوردة وتحكمها بحياة الناس، لقد نسينا وجود كهرباء في لبنان ونخضع لرحمة مافيا المولدات الذين يتم إدارتهم من قبل أحزاب طائفية ومذهبية في جميع المناطق".وشدد كاسترو على أن "هذه الاحتكارات أصبحت بأمس الحاجة لمواجهة شاملة ولا يوجد خيارات أخرى، لأننا أصبحنا تحت خط الفقر وأكثر من 80% من الشعب اللبناني غير قادر على العيش بكرامته، نطالب الدولة باستعادة دورها والأموال المنهوبة وتفعيل القضاء لمحاسبة المحتكرين والمافيات، وإلا السلم الأهلي مهدد وهذا ما نخشى منه، وما الإشكالات الأمنية المتزايدة إلا خير دليل".يذكر أن لبنان سجل المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء التي جعلت 19% من سكانه يواجهون نقصاً في الغذاء.ويرتبط تضخم الأسعار الكبير بتدهور سعر صرف الليرة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، بفعل الأزمة الاقتصادية التي صنفت بأشد الأزمات التي مرت على لبنان خلال القرن الماضي وذلك بالإضافة إلى الأزمات العالمية.

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