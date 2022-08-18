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الإمارات تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
الإمارات تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
عبرت الإمارات عن تعازيها للحكومة الجزائرية في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في شرق البلاد، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T15:24+0000
2022-08-18T15:24+0000
الجزائر
حرائق غابات
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الإماراتية عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.كما عبرت وزارة الخارجية عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وفي وقت سابق، أكد مصدر جزائري لوكالة "سبوتنيك"، تسجيل "36 وفاة على الأقل، وعشرات الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة"، جراء الحرائق المهولة.من جانبها، أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا في هذا الصدد.وقالت الرئاسة إنه "على إثر الحرائق التي تشهدها بعض ولايات شرق الوطن، والتي خلّفت عددا من الضحايا في كل من ولايتي الطارف وسطيف، تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "بتعازيه الخالصة وصادق مواساته إلى عائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".وأكد البيان "وقوف الدولة والتجند التام لمختلف المصالح، بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين".يذكر أن المديرية العامة للحماية المدنية، سجلت 40 حريقا أمس منها 17 في ولاية الطارف، 3 في سوق هراس، سطيف وقالمة، التي سجلت درجات حرارة قياسية.
https://sputnikarabic.ae/20220818/مجلس-التعاون-الخليجي-يعزي-الجزائر-في-ضحايا-حرائق-الغابات-1066578503.html
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الجزائر, حرائق غابات
الجزائر, حرائق غابات

الإمارات تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

15:24 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdiحرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / Ryad Kramdi
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عبرت الإمارات عن تعازيها للحكومة الجزائرية في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في شرق البلاد، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الإماراتية عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
مجلس التعاون الخليجي يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
13:28 GMT
كما عبرت وزارة الخارجية عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وفي وقت سابق، أكد مصدر جزائري لوكالة "سبوتنيك"، تسجيل "36 وفاة على الأقل، وعشرات الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة"، جراء الحرائق المهولة.
من جانبها، أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا في هذا الصدد.
وقالت الرئاسة إنه "على إثر الحرائق التي تشهدها بعض ولايات شرق الوطن، والتي خلّفت عددا من الضحايا في كل من ولايتي الطارف وسطيف، تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "بتعازيه الخالصة وصادق مواساته إلى عائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".
وأكد البيان "وقوف الدولة والتجند التام لمختلف المصالح، بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين".
يذكر أن المديرية العامة للحماية المدنية، سجلت 40 حريقا أمس منها 17 في ولاية الطارف، 3 في سوق هراس، سطيف وقالمة، التي سجلت درجات حرارة قياسية.
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