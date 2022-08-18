https://sputnikarabic.ae/20220818/البدء-بتوريد-الفوج-الثاني-من-منظومة-إس-400-الروسية-إلى-تركيا-1066551472.html
البدء بتوريد الفوج الثاني من منظومة "إس 400" الروسية إلى تركيا
البدء بتوريد الفوج الثاني من منظومة "إس 400" الروسية إلى تركيا
قال دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني في روسيا، إنه تم توقيع عقد لتوريد الفوج الثاني من منظومة "إس-400" لتركيا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T05:33+0000
2022-08-18T05:33+0000
2022-08-18T05:33+0000
رصد عسكري
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وأضاف شوغاييف في حديث لـ"سبوتنيك"، أنه بالفعل تم البدء بتنفيذ العقد، قائلا:ووفقا له، تظل جمهورية تركيا شريكا مهما لروسيا، حيث تتمتع الدولتان بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة، ويتطور التعاون الثنائي بنشاط في العديد من المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري التقني.وتابع قائلا: "الوضع السياسي الصعب الذي تطور هذا العام أثّر سلبا على بعض جوانب العلاقات بين الجانب الروسي والشركاء، ومع ذلك فإن التعاون العسكري الفني مع تركيا يتطور تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين. نخطط لمواصلة العمل مع الشركاء الأتراك على أساس شفاف ومتبادل المنفعة".وشدّد في الوقت نفسه على أن نظام "إس-400" (تريومف) هو نظام فريد من نوعه، مشككا في الوقت ذاته من إمكانية أي دولة إنشاء نظام مشابه من حيث الخصائص.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح، في نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، على أنه لا يساوره أي شك في إمكانية شراء دفعة جديدة من هذه المنظومة.يذكر أن روسيا وتركيا وقّعتا في عام 2017، أول عقد لتوريد منظومة الصواريخ بمبلغ 2.5 مليار دولار مع خيار شراء دفعة أخرى، وتم تسليم أول دفعة للجانب التركي في صيف وخريف 2019.
https://sputnikarabic.ae/20220816/تركيا-صفقة-أنظمة-إس-400-الروسية-مستمرة-حسب-الاتفاق-الأصلي-1066493364.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
البدء بتوريد الفوج الثاني من منظومة "إس 400" الروسية إلى تركيا
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قال دميتري شوغاييف، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني في روسيا، إنه تم توقيع عقد لتوريد الفوج الثاني من منظومة "إس-400" لتركيا.
وأضاف شوغاييف في حديث لـ"سبوتنيك"، أنه بالفعل تم البدء بتنفيذ العقد، قائلا:
تم بالفعل التوقيع على وثيقة العقد ذات الصلة بتوريد الفوج الثاني من منظومة "إس-400" إلى تركيا، والتي تنص أيضا على توطين إنتاج مكونات النظام الفردية. ودخلنا في المرحلة العملية من العقد.
ووفقا له، تظل جمهورية تركيا شريكا مهما لروسيا، حيث تتمتع الدولتان بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة، ويتطور التعاون الثنائي بنشاط في العديد من المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري التقني.
وتابع قائلا: "الوضع السياسي الصعب الذي تطور هذا العام أثّر سلبا على بعض جوانب العلاقات بين الجانب الروسي والشركاء، ومع ذلك فإن التعاون العسكري الفني مع تركيا يتطور تماشيا مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين. نخطط لمواصلة العمل مع الشركاء الأتراك على أساس شفاف ومتبادل المنفعة".
وشدّد في الوقت نفسه على أن نظام "إس-400" (تريومف) هو نظام فريد من نوعه، مشككا في الوقت ذاته من إمكانية أي دولة إنشاء نظام مشابه من حيث الخصائص.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح، في نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، على أنه لا يساوره أي شك
في إمكانية شراء دفعة جديدة من هذه المنظومة.
يذكر أن روسيا وتركيا وقّعتا في عام 2017، أول عقد لتوريد منظومة الصواريخ بمبلغ 2.5 مليار دولار مع خيار شراء دفعة أخرى، وتم تسليم أول دفعة للجانب التركي في صيف وخريف 2019.