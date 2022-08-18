https://sputnikarabic.ae/20220818/البنك-المركزي-التركي-يخفض-سعر-الفائدة-من-14-إلى-13-1066573229.html
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة من 14 إلى 13%
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة من 14 إلى 13%
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تخفيض سعر الفائدة من 14 إلى 13% وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى 90%. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:41+0000
2022-08-18T11:41+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. أصدر البنك المركزي بيانا، اليوم الخميس، جاء فيه أنه تم "تخفيض سعر الفائدة من 14 إلى 13% وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى 90% وسعر صرف الدولار إلى 20 ليرة".وكان معدل التضخم في تركيا في شهر يوليو/ تموز الماضي قد بلغ 79.60% على أساس سنوي، يأتي ذلك بعد أن بلغ سعر الدولار 18 ليرة بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة.يذكر أنه في 12 أغسطس/ آب الماضي، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لتركيا بأكبر قدر في عام إلى ما يقرب من 109 مليارات دولار بعد تحويلات مالية من روسيا لبناء محطة للطاقة النووية.وارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 7.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس، وهي أكبر زيادة في 12 شهرا، وفقا لبيانات من السلطة النقدية.وشكل النقد الأجنبي 6.7 مليار دولار من تلك الزيادة وكانت البقية من الذهب، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن بيانات البنك المركزي التركي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة من 14 إلى 13%
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أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تخفيض سعر الفائدة من 14 إلى 13% وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى 90%.
أنطاكيا - سبوتنيك
. أصدر البنك المركزي بيانا، اليوم الخميس، جاء فيه أنه تم "تخفيض سعر الفائدة من 14 إلى 13% وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى 90% وسعر صرف الدولار إلى 20 ليرة".
وكان معدل التضخم في تركيا في شهر يوليو/ تموز الماضي قد بلغ 79.60% على أساس سنوي، يأتي ذلك بعد أن بلغ سعر الدولار 18 ليرة بعد قرار المركزي بخفض سعر الفائدة.
يذكر أنه في 12 أغسطس/ آب الماضي، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لتركيا بأكبر قدر في عام إلى ما يقرب من 109 مليارات دولار بعد تحويلات مالية من روسيا لبناء محطة للطاقة النووية.
وارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي
بمقدار 7.4 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس، وهي أكبر زيادة في 12 شهرا، وفقا لبيانات من السلطة النقدية.
وشكل النقد الأجنبي 6.7 مليار دولار من تلك الزيادة وكانت البقية من الذهب، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن بيانات البنك المركزي التركي.