https://sputnikarabic.ae/20220818/البنك-المركزي-المصري-يبقي-على-أسعار-الفائدة-دون-تغيير--1066590490.html
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T15:32+0000
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البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
15:32 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.