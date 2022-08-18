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البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
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البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

15:32 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 15:38 GMT 18.08.2022)
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.
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