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الجامعة العربية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مؤسسات العمل المدني الفلسطينية
الجامعة العربية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مؤسسات العمل المدني الفلسطينية
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الاعتداء الإسرائيلي على مؤسسات حقوقية ومدنية في مدينة رام الله، بالضفة الغربية. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T13:29+0000
2022-08-18T13:29+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الجامعة العربية "أدانت بأشد العبارات الاعتداء السافر الجديد الذي اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، ضد سبع مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية وتدمير محتوياتها والاستيلاء على وثائقها".وصرح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، قائلا "إن ما قام به الاحتلال من تحطيم محتويات تلك المؤسسات والاستيلاء على وثائقها وإغلاق أبوابها يأتي في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، واستباحة دماء أبنائه وحقوقه وأرضه ومقدساته".وقال "إن هذا الاستهداف والمحاولات الإسرائيلية المستمرة يأتي لإسكات صوت الحق والحقيقة والتعتيم على الجرائم الفظيعة، التي يقترفها الاحتلال يوميا والتي تستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية أمام جهات العدالة الدولية، داعيا منظمات المجتمع المدني العربية والدولية إلى إدانة وفضح هذه السياسات والاعتداءات الإسرائيلية وما تعرضت له المؤسسات الحقوقية الفلسطينية السبع من إعتداء سافر واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20220729/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شرق-رام-الله-1065746843.html
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

الجامعة العربية تدين الاعتداء الإسرائيلي على مؤسسات العمل المدني الفلسطينية

13:29 GMT 18.08.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamidaأسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية
أسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamida
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أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الاعتداء الإسرائيلي على مؤسسات حقوقية ومدنية في مدينة رام الله، بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الجامعة العربية "أدانت بأشد العبارات الاعتداء السافر الجديد الذي اقترفته قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، ضد سبع مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية وتدمير محتوياتها والاستيلاء على وثائقها".
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق رام الله
29 يوليو, 14:15 GMT
وصرح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، قائلا "إن ما قام به الاحتلال من تحطيم محتويات تلك المؤسسات والاستيلاء على وثائقها وإغلاق أبوابها يأتي في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، واستباحة دماء أبنائه وحقوقه وأرضه ومقدساته".
وقال "إن هذا الاستهداف والمحاولات الإسرائيلية المستمرة يأتي لإسكات صوت الحق والحقيقة والتعتيم على الجرائم الفظيعة، التي يقترفها الاحتلال يوميا والتي تستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية أمام جهات العدالة الدولية، داعيا منظمات المجتمع المدني العربية والدولية إلى إدانة وفضح هذه السياسات والاعتداءات الإسرائيلية وما تعرضت له المؤسسات الحقوقية الفلسطينية السبع من إعتداء سافر واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية".
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