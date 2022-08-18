https://sputnikarabic.ae/20220818/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-هجوم-في-دولة-ثالثة-خلال-العملية-العسكرية-الأخيرة-على-قطاع-غزة-1066568428.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم في دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم في دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الخميس، عن "شن هجوم في دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة". 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T10:03+0000
2022-08-18T10:03+0000
2022-08-18T10:03+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال كوخافي، في تصريحات خلال إحدى الفعاليات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي شن هجوما في دولة ثالثة خلال عملية (بزوغ الفجر) منذ عشرة أيام. لقد أصاب الجيش الإسرائيلي بدقة كبيرة تيسير الجعبري (القيادي في حركة الجهاد الإسلامي)، ونفذ في الوقت نفسه موجة اعتقالات في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه هاجم دولة ثالثة، وقام بالدفاع عن باقي حدود البلاد".وأطلقت إسرائيل في 5 أغسطس/ آب الجاري، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على ما وصفته "تهديدات وشيكة"، بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد"، على خلفية اعتقال السعدي.وبعد تصعيد دام 3 أيام، شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات الجوية على غزة، قوبلت بإطلاق "الجهاد الإسلامي" مئات الصواريخ على إسرائيل، نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق شامل ومتبادل لوقف إطلاق النار في غزة، بعد اتصالات مع جميع الأطراف.وقُتل في قطاع غزة قادة كبار في حركة الجهاد بينهم قائد القطاع الشمالي للتنظيم تيسير الجعبري ونظيره في القطاع الجنوبي خالد منصور، فيما شاركت في العملية عشرات الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار بسلاح الجو الإسرائيلي.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم في دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة
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أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الخميس، عن "شن هجوم في دولة ثالثة خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة".
وقال كوخافي، في تصريحات
خلال إحدى الفعاليات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي شن هجوما في دولة ثالثة خلال عملية (بزوغ الفجر) منذ عشرة أيام. لقد أصاب الجيش الإسرائيلي بدقة كبيرة تيسير الجعبري (القيادي في حركة الجهاد الإسلامي)، ونفذ في الوقت نفسه موجة اعتقالات في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه هاجم دولة ثالثة، وقام بالدفاع عن باقي حدود البلاد".
وأطلقت إسرائيل في 5 أغسطس/ آب الجاري، عملية عسكرية في قطاع غزة
، للقضاء على ما وصفته "تهديدات وشيكة"، بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد"، على خلفية اعتقال السعدي.
وبعد تصعيد دام 3 أيام، شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات الجوية على غزة، قوبلت بإطلاق "الجهاد الإسلامي" مئات الصواريخ على إسرائيل، نجحت الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق شامل ومتبادل لوقف إطلاق النار في غزة
، بعد اتصالات مع جميع الأطراف.
وقُتل في قطاع غزة قادة كبار في حركة الجهاد بينهم قائد القطاع الشمالي للتنظيم تيسير الجعبري ونظيره في القطاع الجنوبي خالد منصور، فيما شاركت في العملية عشرات الطائرات المقاتلة والطائرات دون طيار بسلاح الجو الإسرائيلي.