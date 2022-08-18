https://sputnikarabic.ae/20220818/الجيش-التركي-يعلن-تحييد-اثنين-من-عناصر-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1066599593.html
الجيش التركي يعلن تحييد اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
الجيش التركي يعلن تحييد اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلن الجيش التركي تحييد اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" خلال العمليات المستمرة شمالي العراق. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T19:46+0000
2022-08-18T19:46+0000
2022-08-18T19:46+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول".وذكرت الوزارة أن القوات المسلحة حيّدت اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني إثر رصدهما في منطقة "حفتانين" شمالي العراق.وأمس الأربعاء، أعلن الجيش التركي تحييد 3 من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في نطاق عملية "مخلب النمر" شمالي العراق.وكانت تركيا أعلنت في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب النمر" بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220817/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-4-مسلحين-من-وحدات-حماية-الشعب-الكردية-في-عمليات-نبع-السلام-شمالي-سوريا-1066512065.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي يعلن تحييد اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
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أعلن الجيش التركي تحييد اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" خلال العمليات المستمرة شمالي العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وذكرت الوزارة أن القوات المسلحة حيّدت اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني
إثر رصدهما في منطقة "حفتانين" شمالي العراق.
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش التركي تحييد 3 من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في نطاق عملية "مخلب النمر" شمالي العراق.
وكانت تركيا أعلنت في 23 أبريل/ نيسان من العام الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب النمر" بشكل متزامن ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.