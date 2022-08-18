https://sputnikarabic.ae/20220818/السلطات-الأفغانية-حصيلة-قتلى-الانفجار-في-مسجد-بكابول-يوم-أمس-بلغت-21-شخصا-1066565761.html

السلطات الأفغانية: حصيلة قتلى الانفجار في مسجد بكابول يوم أمس بلغت 21 شخصا

السلطات الأفغانية: حصيلة قتلى الانفجار في مسجد بكابول يوم أمس بلغت 21 شخصا

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، أن 21 شخصًا قتلوا في الانفجار الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة كابول. 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T09:07+0000

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كابول - سبوتنيك. وأكدت الشرطة، في بيان، مقتل 21 شخصًا وإصابة 33 آخرين إثر الانفجار؛ فيما قالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد القتلى يتجاوز 30 شخصًا".وأضافت المصادر، "إن 40 شخصًا أصيبوا إثر الانفجار؛ 6 منهم في حالة حرجة".وأمس الأربعاء، وقع انفجار داخل "مسجد صديق" بمنطقة سار كوتال في المنطقة العاشرة بالعاصمة الأفغانية كابول.وفي 17 حزيران/ يونيو الماضي، وقع انفجار في المسجد الرئيسي بمنطقة إمام صاحب بمحافظة قندوز بأفغانستان، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين.وفي نهاية أيار/ مايو الماضي، قتل نحو 15 شخصا وأصيب العشرات بانفجارات وقعت في كابول ومدينة مزار شريف، شمالي البلاد.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد، في آب/ أغسطس من العام الماضي.ودشنت "طالبان" حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.

https://sputnikarabic.ae/20220817/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-بالعاصمة-الأفغانية-1066548434.html

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