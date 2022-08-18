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https://sputnikarabic.ae/20220818/السلطات-الأفغانية-حصيلة-قتلى-الانفجار-في-مسجد-بكابول-يوم-أمس-بلغت-21-شخصا-1066565761.html
السلطات الأفغانية: حصيلة قتلى الانفجار في مسجد بكابول يوم أمس بلغت 21 شخصا
السلطات الأفغانية: حصيلة قتلى الانفجار في مسجد بكابول يوم أمس بلغت 21 شخصا
أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، أن 21 شخصًا قتلوا في الانفجار الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة كابول. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T09:07+0000
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كابول - سبوتنيك. وأكدت الشرطة، في بيان، مقتل 21 شخصًا وإصابة 33 آخرين إثر الانفجار؛ فيما قالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد القتلى يتجاوز 30 شخصًا".وأضافت المصادر، "إن 40 شخصًا أصيبوا إثر الانفجار؛ 6 منهم في حالة حرجة".وأمس الأربعاء، وقع انفجار داخل "مسجد صديق" بمنطقة سار كوتال في المنطقة العاشرة بالعاصمة الأفغانية كابول.وفي 17 حزيران/ يونيو الماضي، وقع انفجار في المسجد الرئيسي بمنطقة إمام صاحب بمحافظة قندوز بأفغانستان، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين.وفي نهاية أيار/ مايو الماضي، قتل نحو 15 شخصا وأصيب العشرات بانفجارات وقعت في كابول ومدينة مزار شريف، شمالي البلاد.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد، في آب/ أغسطس من العام الماضي.ودشنت "طالبان" حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-بالعاصمة-الأفغانية-1066548434.html
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أخبار أفغانستان اليوم, كابول, العالم, العالم العربي
أخبار أفغانستان اليوم, كابول, العالم, العالم العربي

السلطات الأفغانية: حصيلة قتلى الانفجار في مسجد بكابول يوم أمس بلغت 21 شخصا

09:07 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، أن 21 شخصًا قتلوا في الانفجار الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة كابول.
كابول - سبوتنيك. وأكدت الشرطة، في بيان، مقتل 21 شخصًا وإصابة 33 آخرين إثر الانفجار؛ فيما قالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد القتلى يتجاوز 30 شخصًا".
وأضافت المصادر، "إن 40 شخصًا أصيبوا إثر الانفجار؛ 6 منهم في حالة حرجة".
وأمس الأربعاء، وقع انفجار داخل "مسجد صديق" بمنطقة سار كوتال في المنطقة العاشرة بالعاصمة الأفغانية كابول.

واستهدف الهجوم بالأساس، رجل الدين مولاي أمير محمد كابولي، خلال إلقائه درسًا دينيًا داخل المسجد.

وفي 17 حزيران/ يونيو الماضي، وقع انفجار في المسجد الرئيسي بمنطقة إمام صاحب بمحافظة قندوز بأفغانستان، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 30 آخرين.
انفجار أمام مدرسة للبنات في مديمة كابول، أفغانستان 8 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
طالبان تندد بانفجار مسجد في كابول وتتوعد مرتكبيه
أمس, 20:58 GMT
وفي نهاية أيار/ مايو الماضي، قتل نحو 15 شخصا وأصيب العشرات بانفجارات وقعت في كابول ومدينة مزار شريف، شمالي البلاد.
وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) لإدارة شؤون البلاد، في آب/ أغسطس من العام الماضي.
ودشنت "طالبان" حملة أمنية لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
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