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السودان... توقف حركة الصادرات والواردات الزراعية في ميناء بورتسودان
السودان... توقف حركة الصادرات والواردات الزراعية في ميناء بورتسودان
توقفت حركة صادرات وواردات المنتجات الزراعية، أمس الأربعاء، في ميناء بورتسودان السوداني بعد يومين من تواصل العمل نتيجة لتجدد إضراب العاملين بالحجر الزراعي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T08:24+0000
2022-08-18T08:25+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقل موقع "الانتباهة" عن عضو لجنة الإضراب إبراهيم طاهر النور، قوله بأن تجدد الإضراب ناتج من عدم التزام وزارة المالية الاتحادية بإصدار قرار مكتوب تؤكد فيه موافقتها على المطالب التي دفعت العاملين إلى الإضراب.وأضاف النور أن عودة العاملين إلى العمل لمدة يومين كانت بادرة حسن نوايا، إلا أن بعد تلبية مطالبهم، وأولها مطالبتهم 40% من الإيرادات، وتحديد الحافز الشهري للعاملين، وتحسين بيئة العمل، أجبرهم على بدء أضراب مفتوح.من جانبه، قال أحد عمال الشحن والتفريغ، ويدعى عثمان أنور، إنهم الأكثر تضررا من الإضراب باعتبارهم عمال مياومين يعملون بالإنتاج اليومي وليس لهم مصدر رزق آخر.وحذّر الخبير الاقتصادي دكتور معمر بابكر الحسن من أن هذه الإضرابات تكبد الاقتصاد السوداني خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن استثناء السكر والدقيق قد يقلل من سرعة استجابة الحكومة للمطالب باعتبارهما السلعتين اللتين تشكلان ضغطا على الحكومة.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

السودان... توقف حركة الصادرات والواردات الزراعية في ميناء بورتسودان

08:24 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 08:25 GMT 18.08.2022)
© Sputnik . Ibrahim Ishak / الذهاب إلى بنك الصورسفينة حربية روسية "الأدميرال إيفان غريغوريفيتش" تصل إلى ميناء بورتسودان، السودان 5 مارس 2021
سفينة حربية روسية الأدميرال إيفان غريغوريفيتش تصل إلى ميناء بورتسودان، السودان 5 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Ibrahim Ishak
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توقفت حركة صادرات وواردات المنتجات الزراعية، أمس الأربعاء، في ميناء بورتسودان السوداني بعد يومين من تواصل العمل نتيجة لتجدد إضراب العاملين بالحجر الزراعي.
ونقل موقع "الانتباهة" عن عضو لجنة الإضراب إبراهيم طاهر النور، قوله بأن تجدد الإضراب ناتج من عدم التزام وزارة المالية الاتحادية بإصدار قرار مكتوب تؤكد فيه موافقتها على المطالب التي دفعت العاملين إلى الإضراب.
وأضاف النور أن عودة العاملين إلى العمل لمدة يومين كانت بادرة حسن نوايا، إلا أن بعد تلبية مطالبهم، وأولها مطالبتهم 40% من الإيرادات، وتحديد الحافز الشهري للعاملين، وتحسين بيئة العمل، أجبرهم على بدء أضراب مفتوح.
من جانبه، قال أحد عمال الشحن والتفريغ، ويدعى عثمان أنور، إنهم الأكثر تضررا من الإضراب باعتبارهم عمال مياومين يعملون بالإنتاج اليومي وليس لهم مصدر رزق آخر.
وحذّر الخبير الاقتصادي دكتور معمر بابكر الحسن من أن هذه الإضرابات تكبد الاقتصاد السوداني خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن استثناء السكر والدقيق قد يقلل من سرعة استجابة الحكومة للمطالب باعتبارهما السلعتين اللتين تشكلان ضغطا على الحكومة.
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