https://sputnikarabic.ae/20220818/الصحة-العالمية-إصابات-كورونا-الجديدة-تتراجع-بنحو-الربع-عالميا-وارتفاع-الوفيات-في-آسيا-1066591492.html
الصحة العالمية: إصابات كورونا الجديدة تتراجع بنحو الربع عالميا وارتفاع الوفيات في آسيا
الصحة العالمية: إصابات كورونا الجديدة تتراجع بنحو الربع عالميا وارتفاع الوفيات في آسيا
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تراجعت بنحو الربع على مستوى العالم، خلال الأسبوع الماضي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T16:00+0000
2022-08-18T16:00+0000
2022-08-18T16:00+0000
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
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جاء هذا في تقرير بشأن الجائحة صدر اليوم الخميس عن منظمة الصحة العالمية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 5.4 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 24% مقارنة بالأسبوع السابق.وتراجعت الإصابات في أنحاء العالم، وبلغت نسبة التراجع نحو 40% في أفريقيا وأوروبا بينما بلغت الثلث في الشرق الأوسط.وعن الوفيات جراء كورونا، فقد ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ وفي جنوب شرقي آسيا بنسبة 31% و12%، على التوالي ولكنها تراجعت أو ظلت ثابتة في الأماكن الأخرى. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 35٪، مشيرا إلى حدوث 15000 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220812/الولايات-المتحدة-تتخلص-من-ملايين-جرعات-لقاح-كورونا-كونها-غير-صالحة-للاستخدام-1066335592.html
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فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية: إصابات كورونا الجديدة تتراجع بنحو الربع عالميا وارتفاع الوفيات في آسيا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تراجعت بنحو الربع على مستوى العالم، خلال الأسبوع الماضي.
جاء هذا في تقرير بشأن الجائحة صدر اليوم الخميس عن منظمة الصحة العالمية، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 5.4 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا
وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 24% مقارنة بالأسبوع السابق.
وتراجعت الإصابات في أنحاء العالم، وبلغت نسبة التراجع نحو 40% في أفريقيا وأوروبا بينما بلغت الثلث في الشرق الأوسط.
وعن الوفيات جراء كورونا، فقد ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ وفي جنوب شرقي آسيا بنسبة 31% و12%، على التوالي ولكنها تراجعت أو ظلت ثابتة في الأماكن الأخرى.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء، إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 35٪، مشيرا إلى حدوث 15000 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.