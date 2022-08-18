https://sputnikarabic.ae/20220818/الصحة-العالمية-تعلن-رصد-أول-حالة-لجدري-القرود-منقولة-من-البشر-للحيوان-1066593888.html

الصحة العالمية تعلن رصد أول حالة لجدري القرود منقولة من البشر للحيوان

الصحة العالمية تعلن رصد أول حالة لجدري القرود منقولة من البشر للحيوان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد أول حالة لانتقال فيروس جدري القرود، من إنسان إلى الحيوان، في باريس. 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T16:51+0000

2022-08-18T16:51+0000

2022-08-18T16:51+0000

العالم

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_14853c93df17a2942ca4fc625ac3243a.jpg

وحذرت المنظمة في بيان لها، مرضى جدري القرود من مخالطة حيواناتهم الأليفة، بعد رصد أول حالة لانتقال عدوى الفيروس من البشر إلى كلب، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.وتم رصد الحالة في العاصمة الفرنسية، باريس، حيث أصيب الحيوان الأليف بالمرض من صاحبه المصاب به أيضا.وصرحت المسؤولة التقنية عن جدري القرود في منظمة الصحة العالمية، روزاموند لويس، بأن "هذه هي الحالة الأولى التي يتم الإبلاغ عنها لانتقال العدوى من إنسان إلى حيوان، ونعتقد أنها أول حالة إصابة لكلاب".وأشارت إلى أن "منظمة الصحة تنصح أولئك الذين أصيبوا بالمرض بالابتعاد عن حيواناتهم الأليفة"، مشددة على "أهمية إدارة النفايات لتقليل مخاطر نقل العدوى إلى القوارض والحيوانات الأخرى خارج المنزل".من ناحية أخرى، فإن جدري القرود معروف للعلماء منذ عام 1958 عندما اكتشف لأول مرة أثناء تفشي المرض بين القرود التي تم الاحتفاظ بها لأغراض البحث، وتمت دراسة انتقاله بين البشر منذ السبعينيات.الولايات المتحدة لديها لقاحان ولكن الخيار المفضل بينهما ناقص حاليا، وهو لقاح "جينوس" من جرعتين والذي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء في عام 2019 للوقاية من جدري القرود لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.توصي مراكز السيطرة على الأمراض عموما بلقاح "جينوس" بدلا من الخيار الآخر "أكام 2000"، وهو لقاح من الجيل الأقدم للجدري يمكن أن تكون له آثار جانبية خطيرة.

https://sputnikarabic.ae/20220728/نيويورك-تدعو-منظمة-الصحة-العالمية-تغيير-تسمية-جدري-القرود-لمراعاة-مشاعر-الأعراق-والمجتمعات-1065671937.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصحة