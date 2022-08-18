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الصحة العراقية: تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا
الصحة العراقية: تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا
أعلنت وزارة الصحة، في العراق، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا في البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T10:21+0000
2022-08-18T10:21+0000
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نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قوله إن "هناك مستجدات خطيرة في الحمى النزفية، وآخر إحصائية رسمية منذ بداية العام الحالي، تؤكد وصول عدد المصابين الى 299 إصابة مؤكدة، منها 55 حالة وفاة".ولفت إلى أن "محافظة ذي قار تتصدر الإصابات والوفيات".وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه تم تسجيل "7 إصابات جديدة بالكوليرا، منها 3 إصابات في بغداد الرصافة و4 إصابات في كركوك"، مؤكدا أن "مجموع الإصابات منذ بداية العام وصل إلى 894 إصابة لغاية الآن".
https://sputnikarabic.ae/20220621/العراق-تحذيرات-من-تفشي-الكوليرا-في-عموم-البلاد-1063955765.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الصحة العراقية: تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا

10:21 GMT 18.08.2022
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseerمستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
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أعلنت وزارة الصحة، في العراق، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا في البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قوله إن "هناك مستجدات خطيرة في الحمى النزفية، وآخر إحصائية رسمية منذ بداية العام الحالي، تؤكد وصول عدد المصابين الى 299 إصابة مؤكدة، منها 55 حالة وفاة".
ولفت إلى أن "محافظة ذي قار تتصدر الإصابات والوفيات".
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
العراق... تحذيرات من تفشي الكوليرا في عموم البلاد
21 يونيو, 09:04 GMT
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أنه تم تسجيل "7 إصابات جديدة بالكوليرا، منها 3 إصابات في بغداد الرصافة و4 إصابات في كركوك"، مؤكدا أن "مجموع الإصابات منذ بداية العام وصل إلى 894 إصابة لغاية الآن".
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