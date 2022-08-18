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https://sputnikarabic.ae/20220818/الصين-تحذر-إسرائيل-من-الإضرار-بعلاقاتها-معها-بسبب-الضغوط-الأمريكية-1066550423.html
الصين تحذر إسرائيل من الإضرار بعلاقاتها معها بسبب الضغوط الأمريكية
الصين تحذر إسرائيل من الإضرار بعلاقاتها معها بسبب الضغوط الأمريكية
وجهت الصين رسالة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي تحذرها من الإضرار بالعلاقات بسبب الضغوط الأميركية التي تمارس عليها. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T03:51+0000
2022-08-18T03:51+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. ونقل موقع موقع "والا" الإسرائيلي عن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن "الصين وجهت رسالة قاسية لإسرائيل بسبب الضغوط الأمريكية".المسؤولون قالوا إن "هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها إسرائيل مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة من الصين بشأن مسألة العلاقات الثلاثية بين إسرائيل والولايات المتحدة والصين".يشار إلى أنه تربط إسرائيل علاقات قوية مع الصين، التي فازت شركات فيها بإقامة مشاريع بنية تحتية كبيرة في إسرائيل، وبضمنها ميناء حيفا الجديد الذي بنته وتديره شركة صينية. كما أن هذه العلاقات تسببت بتوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

الصين تحذر إسرائيل من الإضرار بعلاقاتها معها بسبب الضغوط الأمريكية

03:51 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONGالرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONG
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وجهت الصين رسالة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي تحذرها من الإضرار بالعلاقات بسبب الضغوط الأميركية التي تمارس عليها.
القدس - سبوتنيك. ونقل موقع موقع "والا" الإسرائيلي عن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن "الصين وجهت رسالة قاسية لإسرائيل بسبب الضغوط الأمريكية".
المسؤولون قالوا إن "هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها إسرائيل مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة من الصين بشأن مسألة العلاقات الثلاثية بين إسرائيل والولايات المتحدة والصين".
يشار إلى أنه تربط إسرائيل علاقات قوية مع الصين، التي فازت شركات فيها بإقامة مشاريع بنية تحتية كبيرة في إسرائيل، وبضمنها ميناء حيفا الجديد الذي بنته وتديره شركة صينية. كما أن هذه العلاقات تسببت بتوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة.
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