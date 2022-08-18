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الكشف عن فرصة أخيرة متاحة لأمريكا للإساءة إلى روسيا
الكشف عن فرصة أخيرة متاحة لأمريكا للإساءة إلى روسيا
أشار النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا إلى ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة للإساءة إلى روسيا والإضرار بالاقتصاد العالمي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T05:20+0000
2022-08-18T05:20+0000
العالم
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وجاء في تغريدة على حسابه في تلغرام: "إن واشنطن التي تخسر أمام موسكو قد تلجأ إلى انتهاز فرصة أخيرة لزعزعة الاستقرار في روسيا والإضرار بالاقتصاد العالمي وإلغاء ديونها جزئيًا هي إعلان البدء بإصدار أوراق البنكنوت الجديدة والشروع في مبادلتها بأوراق الدولار القديمة وفقا للقواعد الملائمة لها، وهو السيناريو الذي سيتأثر به من يدخر الدولارات. ولذلك فإن النصيحة للأوكرانيين والروس بادخار الروبلات الروسية لأن العملة الروسية واحدة من العملات الأكثر حماية في العالم".
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العالم

الكشف عن فرصة أخيرة متاحة لأمريكا للإساءة إلى روسيا

05:20 GMT 18.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أشار النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا إلى ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة للإساءة إلى روسيا والإضرار بالاقتصاد العالمي.
وجاء في تغريدة على حسابه في تلغرام: "إن واشنطن التي تخسر أمام موسكو قد تلجأ إلى انتهاز فرصة أخيرة لزعزعة الاستقرار في روسيا والإضرار بالاقتصاد العالمي وإلغاء ديونها جزئيًا هي إعلان البدء بإصدار أوراق البنكنوت الجديدة والشروع في مبادلتها بأوراق الدولار القديمة وفقا للقواعد الملائمة لها، وهو السيناريو الذي سيتأثر به من يدخر الدولارات. ولذلك فإن النصيحة للأوكرانيين والروس بادخار الروبلات الروسية لأن العملة الروسية واحدة من العملات الأكثر حماية في العالم".
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