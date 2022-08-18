https://sputnikarabic.ae/20220818/انفجار-عبوة-ناسفة-أثناء-مرور-دورية-روسية-على-الطريق-الدولي-دمشق---عمان-1066564182.html
انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية روسية على الطريق الدولي "دمشق - عمان"
انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية روسية على الطريق الدولي "دمشق - عمان"
انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور دورية مشتركة للجيش الروسي والأمن السوري في ريف درعا الشمالي، جنوبي سوريا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T09:04+0000
2022-08-18T09:04+0000
2022-08-18T09:04+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق الدولي "دمشق- عمان"، انفجرت أثناء مرور دورية مشتركة للجيش الروسي والأمن السوري، دون وقوع أي إصابات بين عناصرها.وأوضح المراسل أن العبوة كانت مزروعة بالقرب من محور جسر "خربة غزالة" (20 كم شمال شرق درعا، 90 كم جنوب دمشق)، ولم يسفر انفجارها عن أي أضرار بشرية أو مادية.وبعد توقف لدقائق، أكملت الدورية المشتركة الروسية السورية مسارها المخطط باتجاه مدينة درعا.وفور انفجار العبوة، وصلت فرق الهندسة في الجيش العربي السوري إلى الموقع وبدأت عملية تمشيط للمنطقة بحثا عن عبوات محتملة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220721/هجوم-إرهابي-يودي-بضابطين-سوريين-وعنصر-من-قوات-حفظ-النظام-في-درعا-صور-1065387835.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية روسية على الطريق الدولي "دمشق - عمان"
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انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور دورية مشتركة للجيش الروسي والأمن السوري في ريف درعا الشمالي، جنوبي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق الدولي "دمشق- عمان"، انفجرت أثناء مرور دورية مشتركة للجيش الروسي والأمن السوري، دون وقوع أي إصابات بين عناصرها.
وأوضح المراسل أن العبوة كانت مزروعة بالقرب من محور جسر "خربة غزالة" (20 كم شمال شرق درعا، 90 كم جنوب دمشق)، ولم يسفر انفجارها عن أي أضرار بشرية أو مادية.
وبعد توقف لدقائق، أكملت الدورية المشتركة الروسية السورية مسارها المخطط باتجاه مدينة درعا.
وفور انفجار العبوة، وصلت فرق الهندسة في الجيش العربي السوري إلى الموقع وبدأت عملية تمشيط للمنطقة بحثا عن عبوات محتملة أخرى.