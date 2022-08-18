https://sputnikarabic.ae/20220818/بعد-اختبار-هاوتزر-جديد-معلومات-عن-سلاح-المدفعية-الهندي-1066554756.html
بعد اختبار "هاوتزر" جديد... معلومات عن سلاح المدفعية الهندي
بعد اختبار "هاوتزر" جديد... معلومات عن سلاح المدفعية الهندي
حقق مدفع هاوتزر "مستا 2 إس 19" الروسي إنجازا جديدا بنجاح تجربة تشغيله في المناخ الحار بالذخيرة الهندية. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:03+0000
2022-08-18T07:03+0000
2022-08-18T07:03+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار الهند اليوم
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جاء ذلك في تصريحات لكبير مصممي مكتب التصميم "ترانسماش سبيتستيخنيكا" التابع لشركة "أورال ماش" الروسية أليكسي شيبانوف، أمس الأربعاء، الذي أوضح أن المدفع تم تحديثه ليلائم الاستخدام في المناخ الحار وأنه نجح في اجتياز جميع التجارب.وتسلط تجربة مدفع "مستا 2 إس 19" في الهند، الضوء على قدرات سلاح المدفعية في الجيش الهندي.وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الهند تمتلك ثالث أضخم قوة مدفعية مقطورة في العالم يصل عددها إلى 3 آلاف و311 مدفعا.لكن تصنيف الهند بالنسبة للمدافع الذاتية الحركة يجعلها في المرتبة رقم 35 بين أضخم 142 سلاح مدفعية ذاتية في العالم بـ 100 مدفع ذاتي الحركة.يحتل الجيش الهندي المرتبة رقم 4 عالميا، وفقا لإحصاءات الموقع لعام 2022، بعد جيوش الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20181210/أربعة-أسلحة-الناتو-1037351188.html
https://sputnikarabic.ae/20220620/بعد-إعلان-سياسة-جديدة-لتجنيد-الشباب-معلومات-عن-الجيش-الهندي-1063927123.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار الهند اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار الهند اليوم
بعد اختبار "هاوتزر" جديد... معلومات عن سلاح المدفعية الهندي
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حقق مدفع هاوتزر "مستا 2 إس 19" الروسي إنجازا جديدا بنجاح تجربة تشغيله في المناخ الحار بالذخيرة الهندية.
جاء ذلك في تصريحات لكبير مصممي مكتب التصميم "ترانسماش سبيتستيخنيكا" التابع لشركة "أورال ماش" الروسية أليكسي شيبانوف، أمس الأربعاء، الذي أوضح أن المدفع تم تحديثه ليلائم الاستخدام في المناخ الحار وأنه نجح في اجتياز جميع التجارب
.
10 ديسمبر 2018, 05:03 GMT
وتسلط تجربة مدفع "مستا 2 إس 19" في الهند، الضوء على قدرات سلاح المدفعية في الجيش الهندي.
وتشير إحصاءات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الهند تمتلك ثالث أضخم قوة مدفعية مقطورة في العالم يصل عددها إلى 3 آلاف و311 مدفعا.
لكن تصنيف الهند
بالنسبة للمدافع الذاتية الحركة يجعلها في المرتبة رقم 35 بين أضخم 142 سلاح مدفعية ذاتية في العالم بـ 100 مدفع ذاتي الحركة.
يحتل الجيش الهندي المرتبة رقم 4 عالميا، وفقا لإحصاءات الموقع لعام 2022، بعد جيوش الولايات المتحدة
الأمريكية وروسيا والصين، على التوالي.