https://sputnikarabic.ae/20220818/بعد-تراجعها-خلال-3-جلسات-أسعار-الذهب-تعاود-الارتفاع-عالميا-1066571531.html
بعد تراجعها خلال 3 جلسات… أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالميا
بعد تراجعها خلال 3 جلسات… أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالميا
سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا خلال تداولات اليوم، وذلك للمرة الأولى بعد تراجعها خلال 3 جلسات تداول سابقة. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:03+0000
2022-08-18T11:03+0000
2022-08-18T11:03+0000
اقتصاد
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ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أغلب المعادن النفيسة الأخرى، حسبما تقول وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)، اليوم الخميس.وبلغت نسبة الزيادة في أسعار الذهب خلال تداولات اليوم 0.12 في المئة، بما يعادل 2.15 دولار في سعر الأونصة، الذي سجل 1767.61 دولار، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.أما العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فقد سجلت زيادة نسبة 0.05 في المئة أي ما يعادل 1.05 دولار زيادة في سعر الأونصة الذي وصل إلى 1777.8 دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220718/ارتفاع-أسعار-الذهب-عالميا-1065232595.html
https://sputnikarabic.ae/20220725/ارتفاع-أسعار-النفط-بعد-تدهور-قيمة-الدولار-والذهب-1065555520.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بعد تراجعها خلال 3 جلسات… أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالميا
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سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا خلال تداولات اليوم، وذلك للمرة الأولى بعد تراجعها خلال 3 جلسات تداول سابقة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أغلب المعادن النفيسة
الأخرى، حسبما تقول وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)، اليوم الخميس.
وبلغت نسبة الزيادة في أسعار الذهب
خلال تداولات اليوم 0.12 في المئة، بما يعادل 2.15 دولار في سعر الأونصة، الذي سجل 1767.61 دولار، وفقا لبيانات الأسواق
العالمية.
أما العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فقد سجلت زيادة نسبة 0.05 في المئة أي ما يعادل 1.05 دولار زيادة في سعر الأونصة الذي وصل إلى 1777.8 دولار.