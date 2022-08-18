عربي
https://sputnikarabic.ae/20220818/بعد-تراجعها-خلال-3-جلسات-أسعار-الذهب-تعاود-الارتفاع-عالميا-1066571531.html
بعد تراجعها خلال 3 جلسات… أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالميا
بعد تراجعها خلال 3 جلسات… أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالميا
سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا خلال تداولات اليوم، وذلك للمرة الأولى بعد تراجعها خلال 3 جلسات تداول سابقة. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:03+0000
2022-08-18T11:03+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_0:132:1500:976_1920x0_80_0_0_47d75f45063d8d3a612b84386672b987.jpg
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أغلب المعادن النفيسة الأخرى، حسبما تقول وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)، اليوم الخميس.وبلغت نسبة الزيادة في أسعار الذهب خلال تداولات اليوم 0.12 في المئة، بما يعادل 2.15 دولار في سعر الأونصة، الذي سجل 1767.61 دولار، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.أما العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فقد سجلت زيادة نسبة 0.05 في المئة أي ما يعادل 1.05 دولار زيادة في سعر الأونصة الذي وصل إلى 1777.8 دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220718/ارتفاع-أسعار-الذهب-عالميا-1065232595.html
https://sputnikarabic.ae/20220725/ارتفاع-أسعار-النفط-بعد-تدهور-قيمة-الدولار-والذهب-1065555520.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049875905_44:0:1372:996_1920x0_80_0_0_2d6a0fa07644dc965c8b1fcfce62a98d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

بعد تراجعها خلال 3 جلسات… أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالميا

11:03 GMT 18.08.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© shutterstock
تابعنا عبرTelegram
سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا خلال تداولات اليوم، وذلك للمرة الأولى بعد تراجعها خلال 3 جلسات تداول سابقة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار أغلب المعادن النفيسة الأخرى، حسبما تقول وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)، اليوم الخميس.
تنظيف وتلميع سبائك الذهب في مصنع تنظيف الذهب في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
18 يوليو, 10:33 GMT
وبلغت نسبة الزيادة في أسعار الذهب خلال تداولات اليوم 0.12 في المئة، بما يعادل 2.15 دولار في سعر الأونصة، الذي سجل 1767.61 دولار، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.
عملات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
ارتفاع أسعار النفط بعد تدهور قيمة الدولار والذهب
25 يوليو, 14:53 GMT
أما العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فقد سجلت زيادة نسبة 0.05 في المئة أي ما يعادل 1.05 دولار زيادة في سعر الأونصة الذي وصل إلى 1777.8 دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала