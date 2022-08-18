https://sputnikarabic.ae/20220818/بعد-دخول-الدستور-حيز-التنفيذ-تونس-تستعد-لإصلاحات-تشريعية-تتعلق-بالنظام-الانتخابي-وقانون-الأحزاب-1066573460.html

بعد دخول الدستور حيز التنفيذ... تونس تستعد لإصلاحات تشريعية تتعلق بالنظام الانتخابي وقانون الأحزاب

بعد دخول الدستور حيز التنفيذ... تونس تستعد لإصلاحات تشريعية تتعلق بالنظام الانتخابي وقانون الأحزاب

بإعلان هيئة الانتخابات التونسية، بداية الأسبوع الجاري، عن النتائج النهائية لاستفتاء 25 يوليو/تموز، دخل الدستور الجديد حيز التطبيق بعد رفض المحكمة الإدارية جميع... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T11:47+0000

2022-08-18T11:47+0000

2022-08-18T11:47+0000

أخبار تونس اليوم

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وبهذا الإعلان، دخلت تونس رسميا مرحلة "الجمهورية الجديدة" التي يتفق الجميع على أنها ستشهد إصلاحات قانونية جذرية ستسطّر بها السلطة قواعد جديدة للعملية الانتخابية وللحياة السياسية.وصوّت 94.6 في المئة بـ"نعم" على الدستور الجديد، مقابل 5.4 في المئة صوتوا بـ"لا"، من مجموع مليونيْن و830 ألفا و94 ناخبا شاركوا في الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة الذي سينقل البلاد من نظام برلماني مختلط إلى نظام رئاسي يحظى فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة النطاق.ويترقب التونسيون الإعلان قريبا عن قانون انتخابي جديد ينظم عملية الاقتراع في انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، التي سيتم فيها انتخاب برلمان بغرفتين؛ الأولى مجلس نواب الشعب والثانية مجلس الجهات والأقاليم.البداية بتعديل القانون الانتخابيوقال أستاذ القانون الدستوري الصغيّر الزكراوي في حديث لـ "سبوتنيك"، إن الرئيس سيستمر في التشريع بواسطة المراسيم في غياب البرلمان، وذلك تطبيقا للفصل 139 من الدستور الجديد الذي ينص في الجانب التشريعي على استمرار العمل بالأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية إلى حين تولي البرلمان وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.ولفت إلى أن المرحلة الأولى التي سينطلق بها رئيس الجمهورية هي إعداد قانون انتخابي جديد، مشيرا إلى أن هذا القانون سيوضّح صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم التي بقيت غامضة كما سيكشف الكثير عن مشروع الرئيس وعن خطواته القادمة.وأضاف: "من المؤكد أن الانتخاب سيكون على الأفراد وعلى دورتين، ولكن ما بقي غامضا هو مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية وتمويل الأحزاب والجمعيات وخاصة مكانة الأحزاب في الانتخابات القادمة".ويعتقد أستاذ القانون الدستوري أن القانون الانتخابي سيكون الامتحان الأول للرئيس، على اعتبار أن إعداده يتطلب تشريك الأطراف المعنية من أحزاب ومنظمات، قائلا: "سيحدد هذا الأمر ما إذا كان الرئيس سيصر على المضي في مسار أحادي أم سينتهج منحى تشاركيا".أحزاب ستلغى من المشهدويرى الزكراوي أن المحطة القانونية الثانية التي سيتوقف عندها الرئيس قبل الانتخابات هي تعديل قانون الأحزاب والجمعيات في اتجاه القطع مع التمويل الأجنبي وتجفيف المنابع المشبوهة.ويتوقع الزكراوي أن يفضي قانون الأحزاب الجديد إلى منع بعض الأحزاب وخاصة ذات المرجعية الدينية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: "بات من الواضح أن الرئيس لا يؤمن بالأجسام الوسيطة سواء الأحزاب أو الجمعيات أو النقابات، فهو يتحدث مباشرة مع الشعب ويقول بصريح العبارة إن عصر الأحزاب قد انتهى، وبالتالي فهو يصبو إلى نظام دون وسائط".وأشار الزكراوي إلى أن داعمي النظام القاعدي يعتبرون في بعض أفكارهم أن النظام التمثيلي القديم قد انتهى ويمهدون لنظام جديد ويعتقدون أن قيس سعيد جاء بحلول ليس فقط لتونس وإنما للإنسانية.بدوره، يتوقع الخبير القانوني ورئيس "منتدى تونس الحرة" حازم القصوري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن يكون البرلمان القادم بغرفتيه دون تمثيلية حزبية للأحزاب التي حكمت خلال العشرية الأخيرة.وتابع: "المرحلة القادمة ستقبر الأحزاب الدينية التي استخدمت شعارات وهمية للوصول إلى السلطة ويعتبرها التونسيون سببا مباشرا في أزمات البلاد وفي تحركات احتجاجية متتالية قادت إلى الإطاحة بها في 25 يوليو".ويرى القصوري أنه لا يمكن بناءً على دستور الجمهورية الجديدة تصور تشكّل حزب ذي مرجعية دينية، مشيرا إلى أن الأطراف التي انفصلت عن حركة النهضة وتشكلت في تنظيمات سياسية أخرى لن تفلح بدورها في الحصول على مقعد لها في البرلمانات القادمة.وقال: "الثابت أيضا أن القانون الانتخابي المرتقب ووفقا للدستور الجديد سيقطع تماما مع السياحة الحزبية التي تاجرت بها بعض الأحزاب وعلى رأسها حركة النهضة واستغلتها لخدمة مصالحها، فمستقبلا سيكون العمر السياسي للحزب رهينا بتطبيقه لوعوده الانتخابية، وصعود النائب إلى سدة البرلمان لا يعني بقائه فيها أو الافلات من التتبعات القضائية".القطع مع نظرية "اقتسام الكعكة"وقال المحلل السياسي ماجد البرهومي لـ "سبوتنيك"، إن جزء هاما من التونسيين وخاصة أولئك الذي شاركوا في استفتاء 25 يوليو ينتظرون قوانين انتخابية جديدة تحسّن من المشهد السياسي الذي طغت عليه نظرية "اقتسام الكعكة".وأضاف: "قد يتم الخلط بين نظام الاقتراع على القائمات ونظام الاقتراع على الأشخاص، ويستبدل نظام الاقتراع على القائمات المغلقة في دوائر كبرى بنظام الاقتراع على القائمات المفتوحة في دوائر مصغرة. وبذلك يصبح بإمكان النائب أن يختار مترشحين من قائمات مختلفة عوض أن يقبل قائمة بأكملها أو يرفضها بأكملها"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأنظمة الانتخابية معمول به في تونس في انتخابات الهياكل المهنية مثل هيئة المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل.وقال البرهومي إن التعديل الأكبر لقانون الأحزاب سيشمل الجانب المتعلق بالتمويل، خاصة وأن الرئيس سبق وأن انتقد صمت القضاء عن تتبع الأحزاب التي أثبتت تقارير محكمة المحاسبات تلقيها تمويلات خارجية أثناء الحملة الانتخابية.

https://sputnikarabic.ae/20220816/تونس-هيئة-الانتخابات-تعلن-قبول-مشروع-الدستور-الجديد-1066496200.html

https://sputnikarabic.ae/20220806/هل-يقصي-قانون-الانتخابات-التونسي-هذه-الأحزاب-من-المشاركة-السياسية-1066069644.html

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