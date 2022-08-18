https://sputnikarabic.ae/20220818/بلجيكا-ترفض-نصف-طلبات-اللاجئين-الأفغان-1066573332.html
بلجيكا ترفض نصف طلبات اللاجئين الأفغان
بلجيكا ترفض نصف طلبات اللاجئين الأفغان
كشفت وسائل إعلام بلكيجية أن متوسط طالبي اللجوء الأفغان المقبولين في بلجيكا منذ سقوط كابول في أغسطس 2021 وصل إلى 53%. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:44+0000
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لفت تقرير لصحيفة "دي ستاندار"، البلجيكية، أن هذه النسبة هي نفس معدل عام 2018 تقريبًا.وأشارت الصحيفة إلى أن بلجيكا اعترفت بتسعة من كل عشرة من المتقدمين الأفغان في أعقاب استيلاء "طالبان" على السلطة مباشرة، "ولكن منذ ذلك الحين انخفض هذا المعدل إلى ما نسبته 47%".ولفتت إلى أن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRS). قام في مارس/ آذار الماضي بتغيير توصيته، "لأنه في هذه الأثناء أصبح الوضع أكثر أمانًا إلى حد ما في العديد من الأماكن".وأكدت الصحيفة نقلا عن "CGRS" أنه "بين عامي 2019 و2020 حصل ثلث الأفغان فقط على الحماية". ويشدد المكتب على أن بلجيكا "سخية للغاية في منح وضع اللاجئ".وقال المكتب أن "طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم لا تتم إعادتهم قسراً"، إلى بلادهم.
https://sputnikarabic.ae/20210916/البرلمان-الأوروبي-يدعو-الدول-الأعضاء-لمنح-تأشيرات-لطالبي-اللجوء-من-أفغانستان-1050170567.html
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أخبار بلجيكا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار بلجيكا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بلجيكا ترفض نصف طلبات اللاجئين الأفغان
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كشفت وسائل إعلام بلكيجية أن متوسط طالبي اللجوء الأفغان المقبولين في بلجيكا منذ سقوط كابول في أغسطس 2021 وصل إلى 53%.
لفت تقرير لصحيفة "دي ستاندار"، البلجيكية، أن هذه النسبة هي نفس معدل عام 2018 تقريبًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن بلجيكا اعترفت بتسعة من كل عشرة من المتقدمين الأفغان في أعقاب استيلاء "طالبان" على السلطة مباشرة، "ولكن منذ ذلك الحين انخفض هذا المعدل إلى ما نسبته 47%".
ولفتت إلى أن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRS). قام في مارس/ آذار الماضي بتغيير توصيته، "لأنه في هذه الأثناء أصبح الوضع أكثر أمانًا إلى حد ما في العديد من الأماكن".
16 سبتمبر 2021, 16:47 GMT
وأكدت الصحيفة نقلا عن "CGRS" أنه "بين عامي 2019 و2020 حصل ثلث الأفغان فقط على الحماية". ويشدد المكتب على أن بلجيكا "سخية للغاية في منح وضع اللاجئ".
وقال المكتب أن "طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم لا تتم إعادتهم قسراً"، إلى بلادهم.