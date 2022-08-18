https://sputnikarabic.ae/20220818/بلينكن-يسلم-الناتو-وثائق-مصادقة-الولايات-المتحدة-على-طلبي-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الحلف-1066602714.html
بلينكن يسلم الناتو وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف
بلينكن يسلم الناتو وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إنه سلم حلف شمال الأطلسي "الناتو" وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبَي انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T22:56+0000
2022-08-18T22:56+0000
2022-08-18T22:57+0000
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فلندا
فلندا
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب بلينكن على تويتر، قائلا، تم تسليم الوثائق إلى "الناتو"، كـ"خطوة أخيرة في عملية المصادقة الأمريكية على قبول انضمام فنلندا والسويد".يذكر أن 23 دولة من الأعضاء الـ 30 في الحلف من بينهم الولايات المتحدة، وافقوا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.
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السويد, فلندا, فلندا
بلينكن يسلم الناتو وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف
22:56 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 22:57 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إنه سلم حلف شمال الأطلسي "الناتو" وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبَي انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.
واشنطن - سبوتنيك
. وكتب بلينكن على تويتر، قائلا، تم تسليم الوثائق إلى "الناتو"، كـ"خطوة أخيرة في عملية المصادقة الأمريكية على قبول انضمام فنلندا والسويد".
يذكر أن 23 دولة من الأعضاء الـ 30 في الحلف من بينهم الولايات المتحدة، وافقوا على انضمام فنلندا والسويد
إلى حلف الناتو.