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https://sputnikarabic.ae/20220818/بلينكن-يسلم-الناتو-وثائق-مصادقة-الولايات-المتحدة-على-طلبي-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الحلف-1066602714.html
بلينكن يسلم الناتو وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف
بلينكن يسلم الناتو وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إنه سلم حلف شمال الأطلسي "الناتو" وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبَي انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T22:56+0000
2022-08-18T22:57+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وكتب بلينكن على تويتر، قائلا، تم تسليم الوثائق إلى "الناتو"، كـ"خطوة أخيرة في عملية المصادقة الأمريكية على قبول انضمام فنلندا والسويد".يذكر أن 23 دولة من الأعضاء الـ 30 في الحلف من بينهم الولايات المتحدة، وافقوا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.
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السويد, فلندا, فلندا
السويد, فلندا, فلندا

بلينكن يسلم الناتو وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف

22:56 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 22:57 GMT 18.08.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إنه سلم حلف شمال الأطلسي "الناتو" وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبَي انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.
واشنطن - سبوتنيك. وكتب بلينكن على تويتر، قائلا، تم تسليم الوثائق إلى "الناتو"، كـ"خطوة أخيرة في عملية المصادقة الأمريكية على قبول انضمام فنلندا والسويد".
يذكر أن 23 دولة من الأعضاء الـ 30 في الحلف من بينهم الولايات المتحدة، وافقوا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.
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