https://sputnikarabic.ae/20220818/بنوك-أمريكية-كبرى-ترفض-التعليق-على-تقارير-حول-استئنافها-تداول-السندات-الروسية-1066601564.html
بنوك أمريكية كبرى ترفض التعليق على تقارير حول استئنافها تداول السندات الروسية
بنوك أمريكية كبرى ترفض التعليق على تقارير حول استئنافها تداول السندات الروسية
رفضت بنوك أمريكية كبرى عدة، تأكيد ما إذا كانت قد استأنفت تداول السندات الدولارية الروسية بعد توقف بسبب مخاوف من انتهاك العقوبات ضد موسكو. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T21:03+0000
2022-08-18T21:03+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
اقتصاد
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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من الأسبوع، أن البنوك الكبرى بدأت في تسهيل معاملات تداول السندات الروسية بعد أن أوضحت وزارة الخزانة أنها لا تنتهك العقوبات على الأفراد الذين يسعون إلى إنهاء حيازاتهم من الديون الروسية.وردا على استفسار حول ما إذا كان البنك استأنف بالفعل تداول هذه السندات الروسية، قال متحدث باسم مصرف "جيه بي مورغان" لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "نرفض التعليق".كما رفض "بنك أوف أمريكا" ومصرف "ويلز فارغو" تأكيد ما إذا كانا يسهلان تداول السندات الروسية. ولم يرد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على طلب "سبوتنيك" للتعليق على الأمر أيضا، فيما رفضت شركة "ليغال آند جنرال"، وهي من كبار حاملي السندات الدولارية الروسية، التعليق على الأمر.جمدت أسواق السندات العالمية تداول الأوراق المالية الروسية في يونيو/ حزيران بعد أن منعت وزارة السلطات المالية في واشنطن، الأمريكيين من شراء الديون الروسية في الأسواق الثانوية. وفتحت الوكالة نافذة لمدة ثلاثة أشهر في 22 يوليو/ تموز للسماح للعملاء بتقليص حيازاتهم الروسية.كان هناك ما يقرب من 40 مليار دولار من الديون السيادية الروسية معروضة في السوق عندما أطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكان نصفها مملوكا للأجانب، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
https://sputnikarabic.ae/20220623/شبكة-طهران-المعقدة-كيف-استغلت-إيران-البنوك-الدولية-لتجاوز-العقوبات-الأمريكية؟-1064128915.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
بنوك أمريكية كبرى ترفض التعليق على تقارير حول استئنافها تداول السندات الروسية
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رفضت بنوك أمريكية كبرى عدة، تأكيد ما إذا كانت قد استأنفت تداول السندات الدولارية الروسية بعد توقف بسبب مخاوف من انتهاك العقوبات ضد موسكو.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من الأسبوع، أن البنوك الكبرى بدأت في تسهيل معاملات تداول السندات الروسية بعد أن أوضحت وزارة الخزانة أنها لا تنتهك العقوبات على الأفراد الذين يسعون إلى إنهاء حيازاتهم من الديون الروسية.
وردا على استفسار حول ما إذا كان البنك استأنف بالفعل تداول هذه السندات الروسية، قال متحدث باسم مصرف "جيه بي مورغان" لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "نرفض التعليق".
كما رفض "بنك أوف أمريكا" ومصرف "ويلز فارغو" تأكيد ما إذا كانا يسهلان تداول السندات الروسية. ولم يرد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على طلب "سبوتنيك" للتعليق على الأمر أيضا، فيما رفضت شركة "ليغال آند جنرال"، وهي من كبار حاملي السندات الدولارية الروسية، التعليق على الأمر.
جمدت أسواق السندات العالمية تداول الأوراق المالية الروسية في يونيو/ حزيران بعد أن منعت وزارة السلطات المالية في واشنطن، الأمريكيين من شراء الديون الروسية
في الأسواق الثانوية. وفتحت الوكالة نافذة لمدة ثلاثة أشهر في 22 يوليو/ تموز للسماح للعملاء بتقليص حيازاتهم الروسية.
كان هناك ما يقرب من 40 مليار دولار من الديون السيادية الروسية معروضة في السوق عندما أطلقت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكان نصفها مملوكا للأجانب، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".