بوريل: نأسف على عدم توصل قادة كوسوفو وصربيا إلى حل للتوترات الأخيرة
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن خيبة أمله إزاء عدم التوصل لحل خلال اجتماع اليوم مع قادة كوسوفو وصربيا، بشأن التوترات الأخيرة شمالي كوسوفو.
وأكد بوريل أن اجتماع اليوم جاء لمحاولة إيجاد حلول لتهدئة الأوضاع، موضحًا "خيبة الأمل بسبب عدم توصل صربيا وكوسوفو إلى حل لتسوية الأزمة خلال اجتماع اليوم".
وتابع المسؤول الأوروبي في تصريحات صحفية، قوله إن قادة البلدين أكدا عزمهما العمل على تطبيع العلاقات وإيجاد حل للأزمة بشكل سريع، وعلى استئناف الاجتماعات بشكل متكرر.
وتابع المسؤول الأوروبي في تصريحات صحفية، قوله إن قادة البلدين أكدا عزمهما العمل على تطبيع العلاقات وإيجاد حل للأزمة بشكل سريع، وعلى استئناف الاجتماعات بشكل متكرر.
كما أكد بوريل أيضًا أن "المجتمع الدولي لا يرغب في تصعيد متجدد للتوترات في المنطقة"، محملا الطرفين مسؤولية أي تصاعد للتوترات على الأرض.
2 أغسطس, 10:09 GMT
ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية للإدارة المؤقتة في كوسوفو، كارولين زيادة، أمس الأربعاء، السلطات في بلغراد وبريشتينا، إلى اتخاذ نهج بناء لإيجاد حل وسط في المفاوضات المقبلة بوساطة الاتحاد الأوروبي.
وقالت زيادة، بحسب بيان أممي: "بأن جو الحوار الحقيقي له أهمية رئيسية. ويجب على الأطراف العمل لحل القضايا المفتوحة بثقة، وباستخدام الدروس المستفادة على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، لاستكمال نتائج المفاوضات التي حققها الاتحاد الأوروبي بشق الأنفس".
وذكرت الخدمة الصحفية لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو: "عشية الاجتماع رفيع المستوى بين بلغراد وبريشتينا في بروكسل، أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، كارولينا زيادة، دعت الطرفان إلى المشاركة البناءة ودعم الحوار تحت رعاية الاتحاد الأوروبي".