https://sputnikarabic.ae/20220818/بوريل-نأسف-على-عدم-توصل-قادة-كوسوفو-وصربيا-إلى-حل-للتوترات-الأخيرة-1066590679.html

بوريل: نأسف على عدم توصل قادة كوسوفو وصربيا إلى حل للتوترات الأخيرة

بوريل: نأسف على عدم توصل قادة كوسوفو وصربيا إلى حل للتوترات الأخيرة

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن خيبة أمله إزاء عدم التوصل لحل خلال اجتماع اليوم مع قادة كوسوفو وصربيا، بشأن... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T15:46+0000

2022-08-18T15:46+0000

2022-08-18T15:46+0000

صربيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:66:2455:1446_1920x0_80_0_0_d213cdac1bb98230742deb79374be72e.jpg

وأكد بوريل أن اجتماع اليوم جاء لمحاولة إيجاد حلول لتهدئة الأوضاع، موضحًا "خيبة الأمل بسبب عدم توصل صربيا وكوسوفو إلى حل لتسوية الأزمة خلال اجتماع اليوم".وتابع المسؤول الأوروبي في تصريحات صحفية، قوله إن قادة البلدين أكدا عزمهما العمل على تطبيع العلاقات وإيجاد حل للأزمة بشكل سريع، وعلى استئناف الاجتماعات بشكل متكرر.ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة الأممية للإدارة المؤقتة في كوسوفو، كارولين زيادة، أمس الأربعاء، السلطات في بلغراد وبريشتينا، إلى اتخاذ نهج بناء لإيجاد حل وسط في المفاوضات المقبلة بوساطة الاتحاد الأوروبي.وقالت زيادة، بحسب بيان أممي: "بأن جو الحوار الحقيقي له أهمية رئيسية. ويجب على الأطراف العمل لحل القضايا المفتوحة بثقة، وباستخدام الدروس المستفادة على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، لاستكمال نتائج المفاوضات التي حققها الاتحاد الأوروبي بشق الأنفس".وذكرت الخدمة الصحفية لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو: "عشية الاجتماع رفيع المستوى بين بلغراد وبريشتينا في بروكسل، أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، كارولينا زيادة، دعت الطرفان إلى المشاركة البناءة ودعم الحوار تحت رعاية الاتحاد الأوروبي".

https://sputnikarabic.ae/20220802/الرئيس-البيلاروسي-صربيا-لا-تتمكن-من-الجلوس-على-3-كراسي-1065891454.html

صربيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي