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https://sputnikarabic.ae/20220818/تسجيل-13500-إصابة-بجدري-القرود-في-الولايات-المتحدة-1066601377.html
تسجيل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة
تسجيل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة
أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الخميس أن السلطات الصحية أبلغت عن أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود في جميع الولايات... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T20:57+0000
2022-08-18T20:58+0000
جدري القردة
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز: "هنا في الولايات المتحدة، هناك أكثر من 13500 إصابة بجدري القردة تم تحديدها في 49 ولاية بالإضافة إلى واشنطن وبورتوريكو".وأضافت والينسكي أنه حتى 17 أغسطس/ آب، اكتشف أكثر من 39000 إصابة في 94 دولة حول العالم.وقالت إن ما يقرب من 98% من الإصابات تحدث لدى الرجال، لافتة إلى أن الرجال ذوي البشرة البيضاء هم الأكثر عرضة للإصابة.وأشارت إلى أن "متوسط عمر الحالات هو 35"، مضيفة أن جميع الأفراد المصابين تقريبًا مارسوا الجنس مع رجال آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220816/أطباء-يحذرون-جدري-القردة-قد-ينتقل-من-الإنسان-للحيوانات-الأليفة---1066498471.html
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جدري القردة, الولايات المتحدة الأمريكية
جدري القردة, الولايات المتحدة الأمريكية

تسجيل أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة

20:57 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 20:58 GMT 18.08.2022)
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الخميس أن السلطات الصحية أبلغت عن أكثر من 13500 إصابة بجدري القرود في جميع الولايات تقريبا.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز: "هنا في الولايات المتحدة، هناك أكثر من 13500 إصابة بجدري القردة تم تحديدها في 49 ولاية بالإضافة إلى واشنطن وبورتوريكو".
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وأضافت والينسكي أنه حتى 17 أغسطس/ آب، اكتشف أكثر من 39000 إصابة في 94 دولة حول العالم.
وقالت إن ما يقرب من 98% من الإصابات تحدث لدى الرجال، لافتة إلى أن الرجال ذوي البشرة البيضاء هم الأكثر عرضة للإصابة.
وأشارت إلى أن "متوسط عمر الحالات هو 35"، مضيفة أن جميع الأفراد المصابين تقريبًا مارسوا الجنس مع رجال آخرين.
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