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https://sputnikarabic.ae/20220818/تصميم-أنسجة-ذكية-يمكن-استخدامها-في-الروبوتات-المرنة-فيديو-1066583010.html
تصميم أنسجة ذكية يمكن استخدامها في الروبوتات المرنة... فيديو
تصميم أنسجة ذكية يمكن استخدامها في الروبوتات المرنة... فيديو
استطاع فريق من الباحثين المتخصصين في هندسة التقنيات الطبية من تطوير نوع جديد من الأنسجة الذكية التي يمكن استخدامها في صناعة "عضلات صناعية". 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T13:58+0000
2022-08-18T13:58+0000
رصد عسكري
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ويأمل الفريق البحثي الأسترالي في أن تكون الأنسجة التي قاموا بتطويرها خطوة نحو تطوير روبوتات مرنة في المستقبل.ويقول الباحثون المتخصصون في هندسة التقنيات الطبية إن لديهم أمل في أن يقود ذلك إلى ثورة مستقبلية في عالم الروبوتات وما يرتبط بها من تقنيات يستخدمها البشر.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد بعض تفاصيل الابتكار الجديد، الذي يظهر في أشكال قادرة على الحركة بمرونة كبيرة.وتقول الصحيفة إن ذلك يجعلنا نتخيل إمكانية أن يكون "الرجل العنكبوت" حقيقة في المستقبل بفضل تلك التقنيات.
https://sputnikarabic.ae/20220331/-مركب-كيميائي-يشبه-الغضاريف-البشرية-لـ-الروبوتات-المرنة-1060696054.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تصميم أنسجة ذكية يمكن استخدامها في الروبوتات المرنة... فيديو

13:58 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / Roslan Rahmanفي هذه الصورة التي التقاطت في 6 سبتمبر 2021، يشير رجل إلى روبوت مستقل يُدعى "خافيير" (Xavier) أثناء قيامه بدوريات في منطقة التسوق والسكن خلال تجربة مدتها ثلاثة أسابيع من قبل وكالة Home Team Science and Technology (HTX) في سنغافورة.
في هذه الصورة التي التقاطت في 6 سبتمبر 2021، يشير رجل إلى روبوت مستقل يُدعى خافيير (Xavier) أثناء قيامه بدوريات في منطقة التسوق والسكن خلال تجربة مدتها ثلاثة أسابيع من قبل وكالة Home Team Science and Technology (HTX) في سنغافورة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / Roslan Rahman
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استطاع فريق من الباحثين المتخصصين في هندسة التقنيات الطبية من تطوير نوع جديد من الأنسجة الذكية التي يمكن استخدامها في صناعة "عضلات صناعية".
ويأمل الفريق البحثي الأسترالي في أن تكون الأنسجة التي قاموا بتطويرها خطوة نحو تطوير روبوتات مرنة في المستقبل.
التهاب المفاصل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
مركب كيميائي يشبه الغضاريف البشرية لـ "الروبوتات المرنة"
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ويقول الباحثون المتخصصون في هندسة التقنيات الطبية إن لديهم أمل في أن يقود ذلك إلى ثورة مستقبلية في عالم الروبوتات وما يرتبط بها من تقنيات يستخدمها البشر.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو قالت إنه يرصد بعض تفاصيل الابتكار الجديد، الذي يظهر في أشكال قادرة على الحركة بمرونة كبيرة.
وتقول الصحيفة إن ذلك يجعلنا نتخيل إمكانية أن يكون "الرجل العنكبوت" حقيقة في المستقبل بفضل تلك التقنيات.
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