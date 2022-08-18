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https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-تكشف-عن-موعد-جديد-للإعلان-عن-آيفون-14-1066595162.html
تقارير تكشف عن موعد جديد للإعلان عن "آيفون 14"‏
تقارير تكشف عن موعد جديد للإعلان عن "آيفون 14"‏
ذكرت تقارير أن شركة "آبل" قررت تقديم موعد الإعلان عن هاتف "آيفون 14" الجديد.‏ 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T17:34+0000
2022-08-18T17:34+0000
شركة آبل
مجتمع
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وستعلن "آبل" عن الهاتف الجديد في يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل بدلا من الموعد التقليدي في 16 من الشهر نفسه، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأفاد التقرير كذلك بأن الشركة الأمريكية تخطط لبث حدث الإعلان عن الهاتف بصورة افتراضية عبر الإنترنت.ومن المقرر أن تزيح "آبل" في حدثها المرتقب الستار عن تشكيلة هواتف "آيفون 14"، والتي من المتوقع أن تشمل هاتف رئيسي بنفس الاسم، و"آيفون 14" جديد بشاشة كبيرة، و"آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".كما تشير تقارير إلى أن هاتف "آيفون 14 برو ماكس" قد ينال بعض الترقيات المثيرة، وهو تخلصها من "الحز" الموجود في أعلى الشاشة، واستبداله بفتحة مثقوبة على شكل حبة.ومن المنتظر أن يشمل الحدث كذلك الإعلان عن تحديثات لساعة "آبل"، وحاسوب "آيباد" لوحي جديد للمبتدئين، والذي قد يشهد التخلص من مقبس سماعة الرأس.
https://sputnikarabic.ae/20220809/ميزة-متوقفة-منذ-5-سنوات-تعود-إلى-آيفون-1066215601.html
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شركة آبل, مجتمع
شركة آبل, مجتمع

تقارير تكشف عن موعد جديد للإعلان عن "آيفون 14"‏

17:34 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERمتجر لشركة "آبل" في العاصمة الصينية بكين
متجر لشركة آبل في العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
متجر لشركة "آبل" في العاصمة الصينية بكين
© AFP 2022 / GREG BAKER
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ذكرت تقارير أن شركة "آبل" قررت تقديم موعد الإعلان عن هاتف "آيفون 14" الجديد.‏
وستعلن "آبل" عن الهاتف الجديد في يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل بدلا من الموعد التقليدي في 16 من الشهر نفسه، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وأفاد التقرير كذلك بأن الشركة الأمريكية تخطط لبث حدث الإعلان عن الهاتف بصورة افتراضية عبر الإنترنت.
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ومن المقرر أن تزيح "آبل" في حدثها المرتقب الستار عن تشكيلة هواتف "آيفون 14"، والتي من المتوقع أن تشمل هاتف رئيسي بنفس الاسم، و"آيفون 14" جديد بشاشة كبيرة، و"آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".
كما تشير تقارير إلى أن هاتف "آيفون 14 برو ماكس" قد ينال بعض الترقيات المثيرة، وهو تخلصها من "الحز" الموجود في أعلى الشاشة، واستبداله بفتحة مثقوبة على شكل حبة.
ومن المنتظر أن يشمل الحدث كذلك الإعلان عن تحديثات لساعة "آبل"، وحاسوب "آيباد" لوحي جديد للمبتدئين، والذي قد يشهد التخلص من مقبس سماعة الرأس.
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