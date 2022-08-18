عربي
https://sputnikarabic.ae/20220818/تقرير-الصين-تتفوق-على-أمريكا-وتصبح-المصدر-الأول-للأوراق-العلمية-الموثوقة-1066599481.html
تقرير: الصين تتفوق على أمريكا وتصبح المصدر الأول للأوراق العلمية الموثوقة
تقرير: الصين تتفوق على أمريكا وتصبح المصدر الأول للأوراق العلمية الموثوقة
أفاد تقرير جديد بأن الصين تفوقت على الولايات المتحدة لأول مرة، لتتصدر التصنيف العالمي من حيث عدد الأوراق العلمية التي يجري الاستشهاد بها، ما يعد مؤشرا رئيسيا... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T19:45+0000
2022-08-18T19:45+0000
علوم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104411/44/1044114423_0:454:2047:1605_1920x0_80_0_0_c160e29ffb45dbb56a9521fdd03a6519.jpg
بين عامي 2018 و2020، ساهمت الصين بنسبة 27.2% من الأوراق البحثية الأكثر استشهادا في العالم، فيما شكلت الولايات المتحدة 24.9%، وفقا لتقرير "مؤشرات العلوم والتكنولوجيا اليابانية"، الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، ونقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".قالت خبيرة السياسة العلمية، كارولين واجنر، من جامعة ولاية أوهايو لمجلة "ساينس" في 17 أغسطس/ آب، إن فكرة أن الباحثين الصينيين "ينتجون الكثير من الأشياء، لكنها ليست ذات جودة جيدة، هي مجرد فكرة قصيرة النظر".قبل عقد من الزمن، كانت الصين تمثل 6.4% فقط من الأوراق البحثية الأكثر استشهادا بها حول العالم، متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة التي شكلت آنذاك 41.2%، وفقا للتقرير، الذي يتم تجميعه سنويا من قبل المعهد الوطني للعلوم وسياسة التكنولوجيا ومقره طوكيو.يستخدم التقرير "العد الجزئي" لتقسيم التصنيف للأبحاث مع مؤلفين متعددين. على سبيل المثال، إذا اشتركت جامعتان في اليابان وجامعة واحدة في الولايات المتحدة في تأليف ورقة بحثية، فإن اليابان تحصل على ثلثي رصيد هذا الجهد وتحصل الولايات المتحدة على الثلث.هذا يختلف عن العد الصحيح، وهي طريقة تستخدمها مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية لبعض الدراسات، والتي تمنح كل دولة على قدم المساواة نفس عدد النقاط، دون النظر في عدد المؤسسات المشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20220815/دراسة-صادمة-زراعة-الأشجار-لم-تعد-كافية-لتقليص-ثاني-أكسيد-الكربون-من-الجو-1066423386.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104411/44/1044114423_0:262:2047:1797_1920x0_80_0_0_d5f3313a8e3e92774e95a700c9fc5de9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, مجتمع
علوم, مجتمع

تقرير: الصين تتفوق على أمريكا وتصبح المصدر الأول للأوراق العلمية الموثوقة

19:45 GMT 18.08.2022
© Sputnik . И. Гричер / الذهاب إلى بنك الصورعلماء
علماء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . И. Гричер
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد تقرير جديد بأن الصين تفوقت على الولايات المتحدة لأول مرة، لتتصدر التصنيف العالمي من حيث عدد الأوراق العلمية التي يجري الاستشهاد بها، ما يعد مؤشرا رئيسيا حول تأثير البلدان العلمي.
بين عامي 2018 و2020، ساهمت الصين بنسبة 27.2% من الأوراق البحثية الأكثر استشهادا في العالم، فيما شكلت الولايات المتحدة 24.9%، وفقا لتقرير "مؤشرات العلوم والتكنولوجيا اليابانية"، الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، ونقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
قالت خبيرة السياسة العلمية، كارولين واجنر، من جامعة ولاية أوهايو لمجلة "ساينس" في 17 أغسطس/ آب، إن فكرة أن الباحثين الصينيين "ينتجون الكثير من الأشياء، لكنها ليست ذات جودة جيدة، هي مجرد فكرة قصيرة النظر".
رجل وامرأة يسيران بين حطام الأشجار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
دراسة صادمة: زراعة الأشجار لم تعد كافية لتقليص ثاني أكسيد الكربون من الجو
15 أغسطس, 10:24 GMT
قبل عقد من الزمن، كانت الصين تمثل 6.4% فقط من الأوراق البحثية الأكثر استشهادا بها حول العالم، متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة التي شكلت آنذاك 41.2%، وفقا للتقرير، الذي يتم تجميعه سنويا من قبل المعهد الوطني للعلوم وسياسة التكنولوجيا ومقره طوكيو.
يستخدم التقرير "العد الجزئي" لتقسيم التصنيف للأبحاث مع مؤلفين متعددين. على سبيل المثال، إذا اشتركت جامعتان في اليابان وجامعة واحدة في الولايات المتحدة في تأليف ورقة بحثية، فإن اليابان تحصل على ثلثي رصيد هذا الجهد وتحصل الولايات المتحدة على الثلث.
هذا يختلف عن العد الصحيح، وهي طريقة تستخدمها مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية لبعض الدراسات، والتي تمنح كل دولة على قدم المساواة نفس عدد النقاط، دون النظر في عدد المؤسسات المشاركة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала