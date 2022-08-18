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https://sputnikarabic.ae/20220818/تونس-الحماية-المدنية-تعلن-السيطرة-على-80-من-حرائق-ولاية-جندوبة-1066559099.html
تونس… الحماية المدنية تعلن السيطرة على 80% من حرائق ولاية جندوبة
تونس… الحماية المدنية تعلن السيطرة على 80% من حرائق ولاية جندوبة
أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية في ولاية جندوية التونسية أسامة العيادي، السطيرة على الحرائق في الولاية بنسبة 80%. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T08:09+0000
2022-08-18T08:09+0000
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وقال العيادي إن "بعض الجيوب النارية لا زات مشتعلة، ويتم العمل العمل على إطفائها حاليا".وأكد في تصريحات لراديو "شمس أف أم" التونسي، عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحرائق التي اندلعت في جندوبة أمس الأربعاء، مشيرا إلى تضرر بعض المنازل تضررا سطحيا.وقال العيادي إن "عدد الحرائق التي اندلعت بالجهة أمس لا تقل عن 10 حرائق متوسطة وكبيرة الخطورة".
https://sputnikarabic.ae/20220720/الجزائر-ترسل-عتادا-بريا-وجويا-إلى-تونس-لمساعدتها-على-إخماد-الحرائق-1065345528.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

تونس… الحماية المدنية تعلن السيطرة على 80% من حرائق ولاية جندوبة

08:09 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDعربة إطفاء حريق في تونس
عربة إطفاء حريق في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية في ولاية جندوية التونسية أسامة العيادي، السطيرة على الحرائق في الولاية بنسبة 80%.
وقال العيادي إن "بعض الجيوب النارية لا زات مشتعلة، ويتم العمل العمل على إطفائها حاليا".
وأكد في تصريحات لراديو "شمس أف أم" التونسي، عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحرائق التي اندلعت في جندوبة أمس الأربعاء، مشيرا إلى تضرر بعض المنازل تضررا سطحيا.
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20 يوليو, 15:12 GMT
وقال العيادي إن "عدد الحرائق التي اندلعت بالجهة أمس لا تقل عن 10 حرائق متوسطة وكبيرة الخطورة".
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