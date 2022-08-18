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https://sputnikarabic.ae/20220818/حركة-الجهاد-الإسلامي-تدين-التطبيع-بين-تركيا-وإسرائيل-1066569687.html
حركة "الجهاد الإسلامي" تدين التطبيع بين تركيا وإسرائيل
حركة "الجهاد الإسلامي" تدين التطبيع بين تركيا وإسرائيل
أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الخميس، بشدة، استمرار تركيا في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T10:36+0000
2022-08-18T10:36+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال الناطق باسم الحركة، طارق سلمي، إن "تبادل السفراء مع كيان الاحتلال وتطبيع العلاقات معه في ظل ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وإرهاب وجرائم قتل يومية سيشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من العدوان"، حسب الموقع الرسمي للجهاد.وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إعادة تبادل السفراء مع تركيا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمع لابيد وأردوغان.وذكرت رئاسة الوزراء في بيان أنه "جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيران".وأضاف لابيد في البيان أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".يذكر أن تركيا أعلنت طرد السفير الإسرائيلي لديها، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في آذار/مارس الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220817/أردوغان-سيتم-اتخاذ-الخطوات-اللازمة-لتعيين-سفير-تركي-لدى-تل-أبيب-في-أسرع-وقت-1066545688.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

حركة "الجهاد الإسلامي" تدين التطبيع بين تركيا وإسرائيل

10:36 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / STRالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / STR
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أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الخميس، بشدة، استمرار تركيا في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وقال الناطق باسم الحركة، طارق سلمي، إن "تبادل السفراء مع كيان الاحتلال وتطبيع العلاقات معه في ظل ما يرتكبه الاحتلال من عدوان وإرهاب وجرائم قتل يومية سيشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من العدوان"، حسب الموقع الرسمي للجهاد.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
أردوغان: سنتخذ الخطوات اللازمة لتعيين سفير لدى تل أبيب في أقرب وقت
أمس, 19:07 GMT
وأوضح أن "التطبيع بكل أشكاله ومع أي من الدول العربية والإسلامية هو بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إعادة تبادل السفراء مع تركيا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمع لابيد وأردوغان.
وذكرت رئاسة الوزراء في بيان أنه "جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيران".
وأضاف لابيد في البيان أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".
يذكر أن تركيا أعلنت طرد السفير الإسرائيلي لديها، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".
وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في آذار/مارس الماضي.
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