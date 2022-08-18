https://sputnikarabic.ae/20220818/حريق-يحاصر-قطارا-ويجبر-رجال-الإطفاء-والركاب-على-الفرارفيديو-1066551233.html
حريق يحاصر قطارا ويجبر رجال الإطفاء والركاب على الفرار...فيديو
حريق يحاصر قطارا ويجبر رجال الإطفاء والركاب على الفرار...فيديو
تعرض 10 أشخاص لإصابات، منهم 3 وصفت إصاباتهم بالخطيرة، عندما حاولوا الفرار من قطار حاصرته النيران خلال حريق اندلع في غابات في مدينة فالنسيا شرقي إسبانيا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T05:03+0000
2022-08-18T05:03+0000
2022-08-18T05:03+0000
مجتمع
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وتسببت الرياح بتأجيج الحريق الذي دفع رجال الإطفاء للهرب من مكان الحريق.وبحسب ما نقلت "بي بي سي" البريطانية، فإن الحريق وقع يوم الأربعاء 17 أغسطس/آب، بالقرب من بلدة بيجيس، في الوقت الذي كان فيه القطار متجها من فالنسيا إلى مقاطعة سرقسطة، لتوقف الحرائق تقدم القطار ولتحاصره.وفي الوقت الذي طالب فيه سائق القطار من الركاب التزام الهدوء وعدم مغادرة المقصورات، دفع الهلع بعض الركاب لتحطيم نوافذ القطار والفرار منه.وتمكن سائق القطار من العودة به نحو الخلف ليصل إلى محطة قريبة من موقع الحادث، بينما عاد الركاب الذين فروا مجددا إلى داخل القطار، قبل أن يتلقوا العلاجات اللازمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
حريق يحاصر قطارا ويجبر رجال الإطفاء والركاب على الفرار...فيديو
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تعرض 10 أشخاص لإصابات، منهم 3 وصفت إصاباتهم بالخطيرة، عندما حاولوا الفرار من قطار حاصرته النيران خلال حريق اندلع في غابات في مدينة فالنسيا شرقي إسبانيا.
وتسببت الرياح بتأجيج الحريق الذي دفع رجال الإطفاء للهرب من مكان الحريق.
وبحسب ما نقلت "بي بي سي" البريطانية، فإن الحريق وقع
يوم الأربعاء 17 أغسطس/آب، بالقرب من بلدة بيجيس، في الوقت الذي كان فيه القطار متجها من فالنسيا إلى مقاطعة سرقسطة، لتوقف الحرائق تقدم القطار ولتحاصره.
وفي الوقت الذي طالب فيه سائق القطار من الركاب التزام الهدوء وعدم مغادرة المقصورات، دفع الهلع بعض الركاب لتحطيم نوافذ القطار والفرار منه.
وتمكن سائق القطار من العودة به نحو الخلف ليصل إلى محطة قريبة من موقع الحادث، بينما عاد الركاب الذين فروا مجددا إلى داخل القطار، قبل أن يتلقوا العلاجات اللازمة.