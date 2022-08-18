https://sputnikarabic.ae/20220818/خبير-ملامح-حرب-باردة-جديدة-تتشكل-مع-احتمالات-حرب-بالوكالة-والصدام-بين-القوى-العظمى-غير-وارد-1066589455.html

خبير: ملامح حرب باردة جديدة تتشكل مع احتمالات حرب بالوكالة.. والصدام بين القوى العظمى غير وارد

خبير: ملامح حرب باردة جديدة تتشكل مع احتمالات حرب بالوكالة.. والصدام بين القوى العظمى غير وارد

استبعد الخبير العسكري المصري، صفوت الزيات، اليوم الخميس، أن تتطور المناورات العسكرية الروسية الصينية والنشاط العسكري الغربي في المحيط الهندي، إلى صدامات بين... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T15:21+0000

2022-08-18T15:21+0000

2022-08-18T15:21+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الزيات، في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك": "على المسرح الباسيفيكي نشاهد حربا باردة جديدة، الصراع العالمي الآن يتجه بثبات نحو المحيط الهندي، بمعنى أننا سنعايش صراع القوى العظمى لعقود مثلما عايشنا الحرب الباردة، بين الولايات المتحدة وحلفائها من جانب والصين وحلفائها من جانب آخر".وأضاف الزيات: "ولكن الصدامات بين القوى العظمى أمر مستبعد، ما نتوقعه حروب بالوكالة، مثل الأزمة في شرق أوروبا، فالأوكرانيون الآن يتلقون إمدادات أسلحة من الناتو وأمريكا لإطالة أمد الأزمة، وتحويلها لحرب استنزاف، وهو ما لا يمكن أن يتحقق في ظل ميزان القوى الحالي، وفي الوقت نفسه لا يمكن للناتو وأمريكا الصدام بشكل مباشر مع قوة عظمى مثل روسيا، خشية التصيد لمستويات مدمرة ليس فقط للأطراف المتحاربة".ويذكر هنا أن ألمانيا أرسلت ست طائرات من طراز "يوروفايتر" ضمن قوة عسكرية لأستراليا، في أكبر قوة ترسلها خارج أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أعلنت روسيا والصين عن مناورات عسكرية مشتركة على الأراضي الروسية.وأكد الزيات أن "هناك مسعى واضح من قبل أمريكا والغرب لتحزيم الصين من جهة الشرق وإضافة إلى الهند جنوبا، هذه الأمور تعني أننا أمام حرب باردة جديدة ستستخدم فيها القوة العسكرية بشكل أو آخر كما استخدمت في الحرب الباردة الأولى، كرسائل ردع، محاولات لخلق توازنات بين الأطراف المتصارعة أملاً من أمريكا في الوصول لما نجحت فيه مع الاتحاد السوفياتي في أوائل التسعينات في صراعها مع الصين".وأشار الزيات بالقول: "هل ستنجح أمريكا في بناء تحالف بقيادتها في المحيط الهندي، وهل ستكون لديها القدرة التي وفرتها لها هيكلية حلف الناتو في أوروبا، لتتشكل مرة أخرى شرق الصين حتى تتمكن أن ترسل الصين لمصير الاتحاد السوفياتي عبر تفكيكها من الداخل، هذه أسئلة كبرى تطرحها أمريكا منذ سنوات، وكانت تلك الأسئلة وراء الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط والاتجاه لآسيا، وربما تسعى اليوم لإيجاد الإجابات على الأرض".واعتبر الزيات أن العامل الاقتصادي مهم في الصراع ولكن دوره لن يكون في البداية، موضحا أن "العلاقات الاقتصادية القوية بين الصين وأمريكا قد تتخذ مسارا مستقلا عن الصراع، فالأطراف في هذا الصراع تتحرك بشكل برغماتي، لم يأت بعد دور فرض عقوبات على الصين، فهذا سيضر بأمريكا أكثر من الصين، الأمور متداخلة، فقد تستمر العلاقات الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية، وفي الوقت نفسه يستمر الصراع بين الطرفين عبر الوكلاء ولن يصل في أي مرحلة لصدام مباشر، التنافس والتعاون بين القوى العظمى يقومان جنبا إلى جنب، وقد تأتي مرحلة لاستخدام الأدوات الاقتصادية في الصراع مثلما حدث مع روسيا، فعند مرحلة معينة لن تقبل أمريكا بسيطرة الصين على منطقة الباسيفيكي مقابل مصالح اقتصادية".وألمح الزيات إلى فارق رئيسي بين الحرب العالمية السابقة والأوضاع الحالية، قائلا إن "الحرب الباردة القادمة تختلف في أحد جوانبها عن السابقة، فلا مكان للأيديولوجيا في الحرب الباردة الجديدة. الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية كانت بين أطراف تتناقض أيديولوجياً، الكتلة الشرقية (الشيوعية) والكتلة الغربية (الرأسمالية)، أما اليوم فالمصالح تقود الصراع بشكل صريح ولا يوجد غطاء أيدولوجي، فجميع الأطراف رأسمالية".

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