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https://sputnikarabic.ae/20220818/رئيسة-وزراء-فنلندا-تبدي-استعدادها-لإجراء-اختبار-مخدرات-بعد-مقاطع-فيديو-مسربة-1066594626.html
رئيسة وزراء فنلندا تبدي استعدادها لإجراء اختبار مخدرات بعد مقاطع فيديو مسربة
رئيسة وزراء فنلندا تبدي استعدادها لإجراء اختبار مخدرات بعد مقاطع فيديو مسربة
قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الخميس، إنها مستعدة لإجراء اختبار تعاطي المخدرات بعد أن واجهت انتقادات بسبب مقاطع فيديو مسربة لحفلتها مع مشاهير. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T17:16+0000
2022-08-18T17:16+0000
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وأخبرت السياسية البالغة من العمر 36 عاما الصحفيين بأنها مستاءة من نشر مقاطع فيديو تم التقاطها في حفل خاص. ودافعت عن سلوكها قائلة إن احتفالها "الصاخب" ليس بسبب المخدرات.ونقلت وسائل إعلام محلية عن ماريان قولها: "ليس لدي ما أخفيه، ولم أتعاطى المخدرات قط". اندلعت الأزمة بعد أن زعمت بعض تقارير أنه يمكن سماع كلمة عامية للكوكايين في أحد المقاطع، فيما قال آخرون إنه من المرجح أنها تعني الخمور.جادلت رئيسة الوزراء بأنها شربت الكحول فقط ولا يوجد دليل على أن أي شخص قد تناول أي مادة غير قانونية. فيما دعا زعيم حزب المعارضة الفنلندي ريكا بيرا، مارين إلى إجراء اختبار طوعي للمخدرات.وردد صدى دعوته ميكو كارنا من حزب الوسط الزراعي، وهو شريك في ائتلاف ماريان الاشتراكي الديمقراطي.
https://sputnikarabic.ae/20220818/انتقادات-واسعة-تطال-رئيسة-وزراء-فلندا-بسبب-رقصة-صاخبة-فيديو-1066585083.html
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العالم
العالم

رئيسة وزراء فنلندا تبدي استعدادها لإجراء اختبار مخدرات بعد مقاطع فيديو مسربة

17:16 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / MATIAS HONKAMAAرئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين
رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / MATIAS HONKAMAA
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قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الخميس، إنها مستعدة لإجراء اختبار تعاطي المخدرات بعد أن واجهت انتقادات بسبب مقاطع فيديو مسربة لحفلتها مع مشاهير.
موسكو- سبوتنيك. وأخبرت السياسية البالغة من العمر 36 عاما الصحفيين بأنها مستاءة من نشر مقاطع فيديو تم التقاطها في حفل خاص. ودافعت عن سلوكها قائلة إن احتفالها "الصاخب" ليس بسبب المخدرات.
زجاجات كحول - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
انتقادات واسعة تطال رئيسة وزراء فنلندا بسبب رقصة صاخبة... فيديو
14:25 GMT
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ماريان قولها: "ليس لدي ما أخفيه، ولم أتعاطى المخدرات قط". اندلعت الأزمة بعد أن زعمت بعض تقارير أنه يمكن سماع كلمة عامية للكوكايين في أحد المقاطع، فيما قال آخرون إنه من المرجح أنها تعني الخمور.
جادلت رئيسة الوزراء بأنها شربت الكحول فقط ولا يوجد دليل على أن أي شخص قد تناول أي مادة غير قانونية. فيما دعا زعيم حزب المعارضة الفنلندي ريكا بيرا، مارين إلى إجراء اختبار طوعي للمخدرات.
وردد صدى دعوته ميكو كارنا من حزب الوسط الزراعي، وهو شريك في ائتلاف ماريان الاشتراكي الديمقراطي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
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