https://sputnikarabic.ae/20220818/رئيسة-وزراء-فنلندا-ترد-على-انتقادات-طالتها-بعد-انتشار-فيديو-تظهر-فيه-وهي-ترقص-1066587761.html
رئيسة وزراء فنلندا ترد على انتقادات طالتها بعد انتشار فيديو تظهر فيه وهي ترقص
رئيسة وزراء فنلندا ترد على انتقادات طالتها بعد انتشار فيديو تظهر فيه وهي ترقص
واجهة رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، انتقادات بعد أن تم تداول مقطع مصور مسرب لها، والذي تظهر فيه وهي تحتفل. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T14:45+0000
2022-08-18T14:45+0000
2022-08-18T14:45+0000
العالم
فنلندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066587572_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_796142aa7e4f19a161caded719bae57d.jpg
وفي اللقطات المتداولة، التي يُعتقد أنها مأخوذة من وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت مارين (36 عاما) مع أصدقائهاـ بمن فيهم مشاهير فنلنديون، وهم يرقصون ويغنون.وواجهت سانا مارين بسبب الفيديو انتقادات من أحزاب المعارضة، إذ طالبها أحد القادة بإجراء اختبار تعاطي المخدرات.ونفت مارين تعاطيها للمخدرات أثناء رقصها واحتفالها في الفيديو المسرب، قائلة إنها شربت الكحول فقط وشاركت "بطريقة صاخبة".وتعليقا على مقطع الفيديو، قالت سانا مارين، اليوم الخميس، إنها تعلم أنه كان يجري تصويرها، لكنها أعربت عن استيائها من أن الفيديو أصبح متاحا للجمهور.وأضافت: "لقد رقصت، وغنيت، واحتفلت - أشياء قانونية تماما، ولم أكن في موقف رأيت فيه أو عرفت فيه آخرين [يتعاطون المخدرات]"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وشددت مارين على أنها لا تشعر بالحاجة إلى تغيير سلوكها، قائلة: "سأكون بالضبط نفس الشخص الذي كنت عليه حتى الآن وآمل أن يتم قبوله".وتعتبر سانا مارين هي أصغر رئيس وزراء في العالم، وتتولى منصبها داخل الحكومة الفنلندية منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، وتحتفظ بدعم حزبها.يشار إلى أن مارين لا تخفي الاحتفال، وغالبا ما يتم تصويرها في المهرجانات الموسيقية.وفي الأسبوع الماضي، نالت سانا مارين لقب "أروع رئيسة وزراء في العالم" من قبل منفذ الأخبار الألماني "بيلد".
https://sputnikarabic.ae/20220813/ماكرون-يوقع-بروتوكولات-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-حلف-الناتو-1066375859.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066587572_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_71f4241484405aa1d03743d3daca8675.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فنلندا
رئيسة وزراء فنلندا ترد على انتقادات طالتها بعد انتشار فيديو تظهر فيه وهي ترقص
تابعنا عبر
واجهة رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، انتقادات بعد أن تم تداول مقطع مصور مسرب لها، والذي تظهر فيه وهي تحتفل.
وفي اللقطات المتداولة، التي يُعتقد أنها مأخوذة من وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت مارين (36 عاما) مع أصدقائهاـ بمن فيهم مشاهير فنلنديون، وهم يرقصون ويغنون.
وواجهت سانا مارين بسبب الفيديو انتقادات من أحزاب المعارضة، إذ طالبها أحد القادة بإجراء اختبار تعاطي المخدرات.
ونفت مارين تعاطيها للمخدرات أثناء رقصها واحتفالها في الفيديو المسرب، قائلة إنها شربت الكحول فقط وشاركت "بطريقة صاخبة".
وتعليقا على مقطع الفيديو، قالت سانا مارين، اليوم الخميس، إنها تعلم أنه كان يجري تصويرها، لكنها أعربت عن استيائها من أن الفيديو أصبح متاحا للجمهور.
وأضافت: "لقد رقصت، وغنيت، واحتفلت - أشياء قانونية تماما، ولم أكن في موقف رأيت فيه أو عرفت فيه آخرين [يتعاطون المخدرات]"، وفقا لهيئة
الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتابعت وهي تدافع عن نفسها: "لدي حياة أسرية، ولدي حياة عمل ولدي وقت فراغ أقضيه مع أصدقائي إلى حد كبير مثل العديد من الأشخاص في سني".
وشددت مارين على أنها لا تشعر بالحاجة إلى تغيير سلوكها، قائلة: "سأكون بالضبط نفس الشخص الذي كنت عليه حتى الآن وآمل أن يتم قبوله".
وتعتبر سانا مارين هي أصغر رئيس وزراء في العالم، وتتولى منصبها داخل الحكومة الفنلندية منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، وتحتفظ بدعم حزبها.
يشار إلى أن مارين لا تخفي الاحتفال، وغالبا ما يتم تصويرها في المهرجانات الموسيقية.
وفي الأسبوع الماضي، نالت سانا مارين لقب "أروع رئيسة وزراء في العالم" من قبل منفذ الأخبار الألماني "بيلد".