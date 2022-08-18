https://sputnikarabic.ae/20220818/رئيسة-وزراء-فنلندا-ترد-على-انتقادات-طالتها-بعد-انتشار-فيديو-تظهر-فيه-وهي-ترقص-1066587761.html

رئيسة وزراء فنلندا ترد على انتقادات طالتها بعد انتشار فيديو تظهر فيه وهي ترقص

رئيسة وزراء فنلندا ترد على انتقادات طالتها بعد انتشار فيديو تظهر فيه وهي ترقص

واجهة رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، انتقادات بعد أن تم تداول مقطع مصور مسرب لها، والذي تظهر ‏فيه وهي تحتفل.‏ 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T14:45+0000

2022-08-18T14:45+0000

2022-08-18T14:45+0000

العالم

فنلندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066587572_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_796142aa7e4f19a161caded719bae57d.jpg

وفي اللقطات المتداولة، التي يُعتقد أنها مأخوذة من وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت مارين (36 عاما) مع أصدقائهاـ بمن فيهم مشاهير فنلنديون، وهم يرقصون ويغنون.وواجهت سانا مارين بسبب الفيديو انتقادات من أحزاب المعارضة، إذ طالبها أحد القادة بإجراء اختبار تعاطي المخدرات.ونفت مارين تعاطيها للمخدرات أثناء رقصها واحتفالها في الفيديو المسرب، قائلة إنها شربت الكحول فقط وشاركت "بطريقة صاخبة".وتعليقا على مقطع الفيديو، قالت سانا مارين، اليوم الخميس، إنها تعلم أنه كان يجري تصويرها، لكنها أعربت عن استيائها من أن الفيديو أصبح متاحا للجمهور.وأضافت: "لقد رقصت، وغنيت، واحتفلت - أشياء قانونية تماما، ولم أكن في موقف رأيت فيه أو عرفت فيه آخرين [يتعاطون المخدرات]"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وشددت مارين على أنها لا تشعر بالحاجة إلى تغيير سلوكها، قائلة: "سأكون بالضبط نفس الشخص الذي كنت عليه حتى الآن وآمل أن يتم قبوله".وتعتبر سانا مارين هي أصغر رئيس وزراء في العالم، وتتولى منصبها داخل الحكومة الفنلندية منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، وتحتفظ بدعم حزبها.يشار إلى أن مارين لا تخفي الاحتفال، وغالبا ما يتم تصويرها في المهرجانات الموسيقية.وفي الأسبوع الماضي، نالت سانا مارين لقب "أروع رئيسة وزراء في العالم" من قبل منفذ الأخبار الألماني "بيلد".

https://sputnikarabic.ae/20220813/ماكرون-يوقع-بروتوكولات-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-حلف-الناتو-1066375859.html

فنلندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, فنلندا