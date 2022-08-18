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https://sputnikarabic.ae/20220818/رئيس-البنك-المركزي-السريلانكي-يدعو-لاتفاق-داخل-البلاد-يؤدي-إلى-حزمة-إنقاذ-مع-صندوق-النقد-الدولي-1066575785.html
رئيس البنك المركزي السريلانكي يدعو لاتفاق داخل البلاد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي
رئيس البنك المركزي السريلانكي يدعو لاتفاق داخل البلاد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي
أعرب رئيس البنك المركزي السريلانكي عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة داخل البلاد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:36+0000
2022-08-18T12:36+0000
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وقال رئيس البنك المركزي السريلانكي، بحسب وكالة "أ ب"، إنه "يأمل أن تتوصل الدولة الجزيرة التي مزقتها الأزمة إلى اتفاق أولي قد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي".ولفت إلى أنه يأمل أن يحدث ذلك "عندما يزور مسؤولون من المؤسسة المالية سريلانكا في وقت لاحق هذا الشهر".وأعلنت سريلانكا، في أبريل/نيسان الماضي، تعليق سداد قروضها الخارجية، بسبب النقص الخطير في العملة الأجنبية.تقدر الديون الخارجية لسريلانكا بـ 51 مليار دولار، منها 28 مليار دولار يجب دفعها بحلول عام 2027، وأدت أزمة العملة إلى نقص العديد من المواد المستوردة المهمة مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي.وقال رئيس سريلانكا، رانيل ويكريميسنغه، نهاية يوليو/تموز الماضي، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20220731/رئيس-سريلانكا-يؤكد-تأجيل-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-إلى-سبتمبر-1065778532.html
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سريلانكا, حكومة سريلانكا, اقتصاد, أخبار سريلانكا
سريلانكا, حكومة سريلانكا, اقتصاد, أخبار سريلانكا

رئيس البنك المركزي السريلانكي يدعو لاتفاق داخل البلاد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي

12:36 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAاحتجاجات في سريلانكا
احتجاجات في سريلانكا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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أعرب رئيس البنك المركزي السريلانكي عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة داخل البلاد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس البنك المركزي السريلانكي، بحسب وكالة "أ ب"، إنه "يأمل أن تتوصل الدولة الجزيرة التي مزقتها الأزمة إلى اتفاق أولي قد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي".
ولفت إلى أنه يأمل أن يحدث ذلك "عندما يزور مسؤولون من المؤسسة المالية سريلانكا في وقت لاحق هذا الشهر".
وأعلنت سريلانكا، في أبريل/نيسان الماضي، تعليق سداد قروضها الخارجية، بسبب النقص الخطير في العملة الأجنبية.
رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، مع السفير الأمريكي في سيرلانكا والمالديف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
رئيس سريلانكا يؤكد تأجيل الاتفاق مع صندوق النقد إلى سبتمبر
31 يوليو, 01:10 GMT
تقدر الديون الخارجية لسريلانكا بـ 51 مليار دولار، منها 28 مليار دولار يجب دفعها بحلول عام 2027، وأدت أزمة العملة إلى نقص العديد من المواد المستوردة المهمة مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي.
وقال رئيس سريلانكا، رانيل ويكريميسنغه، نهاية يوليو/تموز الماضي، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.
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