https://sputnikarabic.ae/20220818/رئيس-البنك-المركزي-السريلانكي-يدعو-لاتفاق-داخل-البلاد-يؤدي-إلى-حزمة-إنقاذ-مع-صندوق-النقد-الدولي-1066575785.html
رئيس البنك المركزي السريلانكي يدعو لاتفاق داخل البلاد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي
رئيس البنك المركزي السريلانكي يدعو لاتفاق داخل البلاد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي
أعرب رئيس البنك المركزي السريلانكي عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة داخل البلاد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:36+0000
2022-08-18T12:36+0000
2022-08-18T12:36+0000
سريلانكا
حكومة سريلانكا
اقتصاد
أخبار سريلانكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062738579_0:107:2079:1276_1920x0_80_0_0_8d4d86c0475fd4fd63f58d56f9546094.jpg
وقال رئيس البنك المركزي السريلانكي، بحسب وكالة "أ ب"، إنه "يأمل أن تتوصل الدولة الجزيرة التي مزقتها الأزمة إلى اتفاق أولي قد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي".ولفت إلى أنه يأمل أن يحدث ذلك "عندما يزور مسؤولون من المؤسسة المالية سريلانكا في وقت لاحق هذا الشهر".وأعلنت سريلانكا، في أبريل/نيسان الماضي، تعليق سداد قروضها الخارجية، بسبب النقص الخطير في العملة الأجنبية.تقدر الديون الخارجية لسريلانكا بـ 51 مليار دولار، منها 28 مليار دولار يجب دفعها بحلول عام 2027، وأدت أزمة العملة إلى نقص العديد من المواد المستوردة المهمة مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي.وقال رئيس سريلانكا، رانيل ويكريميسنغه، نهاية يوليو/تموز الماضي، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20220731/رئيس-سريلانكا-يؤكد-تأجيل-الاتفاق-مع-صندوق-النقد-إلى-سبتمبر-1065778532.html
سريلانكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062738579_118:0:1962:1383_1920x0_80_0_0_e8424e0730166828c58a59c1ef5c0b7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سريلانكا, حكومة سريلانكا, اقتصاد, أخبار سريلانكا
سريلانكا, حكومة سريلانكا, اقتصاد, أخبار سريلانكا
رئيس البنك المركزي السريلانكي يدعو لاتفاق داخل البلاد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي
تابعنا عبر
أعرب رئيس البنك المركزي السريلانكي عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة داخل البلاد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس البنك المركزي السريلانكي، بحسب وكالة "أ ب"، إنه "يأمل أن تتوصل الدولة الجزيرة التي مزقتها الأزمة إلى اتفاق أولي قد يؤدي إلى حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي".
ولفت إلى أنه يأمل أن يحدث ذلك "عندما يزور مسؤولون من المؤسسة المالية سريلانكا
في وقت لاحق هذا الشهر".
وأعلنت سريلانكا، في أبريل/نيسان الماضي، تعليق سداد قروضها الخارجية، بسبب النقص الخطير في العملة الأجنبية.
تقدر الديون الخارجية لسريلانكا بـ 51 مليار دولار، منها 28 مليار دولار يجب دفعها بحلول عام 2027، وأدت أزمة العملة إلى نقص العديد من المواد المستوردة المهمة مثل الوقود والأدوية وغاز الطهي.
وقال رئيس سريلانكا، رانيل ويكريميسنغه، نهاية يوليو/تموز الماضي، إن اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في إخراج الدولة المفلسة من أزمتها الاقتصادية قد تم تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول، بسبب الاضطرابات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.