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رسميا... بدء العام الدراسي في مصر في أول أكتوبر المقبل
رسميا... بدء العام الدراسي في مصر في أول أكتوبر المقبل
أعلنت وزارة التعليم المصرية، أن العام الدراسي الجديد سينطلق في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T18:30+0000
2022-08-18T18:30+0000
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وحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022 /2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت، الموافق 1 أكتوبر 2022.وأضاف أن ذلك يأتي حرصا من الوزارة على توحيد مواعيد بدء العام الدراسى 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري.وفي السياق، أوضح حجازي أن يوم الأحد، الموافق 18 سبتمبر/أيلول 2022 سيكون أول أيام الدراسة في المدارس التي تدرّس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولي".وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في 21 يوليو/تموز الماضي، بدء الدراسة بجميع مراحل التعليم المختلفة، في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، يوم 24 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي الدارسة في 8 يونيو/حزيران 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220721/التعليم-المصرية-تعلن-موعد-بداية-العام-الدراسي-المقبل-ونهايته-1065392277.html
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مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

رسميا... بدء العام الدراسي في مصر في أول أكتوبر المقبل

18:30 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIطلبة في مدرسة مصرية
طلبة في مدرسة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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أعلنت وزارة التعليم المصرية، أن العام الدراسي الجديد سينطلق في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022 /2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت، الموافق 1 أكتوبر 2022.
تلاميذ خلال استراحة في مدرسة مهابة في عزبة النحل في القاهرة، مصر 13 أكتوبر 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
التعليم المصرية تعلن موعد بداية العام الدراسي المقبل ونهايته
21 يوليو, 14:08 GMT
وأضاف أن ذلك يأتي حرصا من الوزارة على توحيد مواعيد بدء العام الدراسى 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري.
وفي السياق، أوضح حجازي أن يوم الأحد، الموافق 18 سبتمبر/أيلول 2022 سيكون أول أيام الدراسة في المدارس التي تدرّس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولي".
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في 21 يوليو/تموز الماضي، بدء الدراسة بجميع مراحل التعليم المختلفة، في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، يوم 24 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي الدارسة في 8 يونيو/حزيران 2023.
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