https://sputnikarabic.ae/20220818/رسميا-بدء-العام-الدراسي-في-مصر-في-أول-أكتوبر-المقبل-1066596551.html
رسميا... بدء العام الدراسي في مصر في أول أكتوبر المقبل
رسميا... بدء العام الدراسي في مصر في أول أكتوبر المقبل
أعلنت وزارة التعليم المصرية، أن العام الدراسي الجديد سينطلق في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T18:30+0000
2022-08-18T18:30+0000
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وحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022 /2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت، الموافق 1 أكتوبر 2022.وأضاف أن ذلك يأتي حرصا من الوزارة على توحيد مواعيد بدء العام الدراسى 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري.وفي السياق، أوضح حجازي أن يوم الأحد، الموافق 18 سبتمبر/أيلول 2022 سيكون أول أيام الدراسة في المدارس التي تدرّس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولي".وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في 21 يوليو/تموز الماضي، بدء الدراسة بجميع مراحل التعليم المختلفة، في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، يوم 24 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي الدارسة في 8 يونيو/حزيران 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220721/التعليم-المصرية-تعلن-موعد-بداية-العام-الدراسي-المقبل-ونهايته-1065392277.html
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مصر, أخبار مصر الآن
رسميا... بدء العام الدراسي في مصر في أول أكتوبر المقبل
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أعلنت وزارة التعليم المصرية، أن العام الدراسي الجديد سينطلق في أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، قرر
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022 /2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت، الموافق 1 أكتوبر 2022.
وأضاف أن ذلك يأتي حرصا من الوزارة على توحيد مواعيد بدء العام الدراسى 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري.
وفي السياق، أوضح حجازي أن يوم الأحد، الموافق 18 سبتمبر/أيلول 2022 سيكون أول أيام الدراسة في المدارس التي تدرّس مناهج ذات طبيعة خاصة "الدولي".
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في 21 يوليو/تموز الماضي، بدء الدراسة بجميع مراحل التعليم المختلفة، في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، يوم 24 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي الدارسة في 8 يونيو/حزيران 2023.