"روسكوسموس" تتحدث لـ"سبوتنيك" عن المحطة المدارية الروسية
12:58 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 18.08.2022)
© Sputnik . Sergey Mamontov/
توقع نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، في أبريل/نيسان، بأن روسيا ستنسحب في عام 2025 من مشروع محطة الفضاء الدولية وتبدأ في بناء محطة الخدمة المدارية الروسية (روس).
في يوليو/تموز، عندما أصبح يوري بوريسوف رئيسا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، تم الإعلان عن العمل لإنشاء محطة روسية جديدة، وتم عرض مجسم لشكل المحطة "روس" في منتدى "آرميا 2022".
تحدث يوري إليزاروف، رئيس قسم التصميم في شركة "إنرغيا" وهي جزء من "روسكوسموس"، والتي تقوم بتطوير المحطة الروسية الجديدة، لـ"سبوتنيك"، عن خطط العمل في المشروع والخصائص التقنية وآفاق المحطة الجديدة.
ووفقا له، فإن تطوير المشروع الآن في المرحلة الأولى - المسودة. قائلا:
من السابق لأوانه الآن التحدث عن الخصائص، لا تزال مرحلة التصميم الأولية جارية. لقد أكملنا المرحلة الأولى تقريبا، لتسمح لنا بتحديد المدار الذي سنطير إليه. في هذه المرحلة، سنحدد أيضا المظهر الأولي للمحطة. وبعد ذلك سنصل إلى خصائص محددة، ونحصل على مهمة فنية واضحة - وسنعمل.
وفي حديثه عن تحديد المدار الذي يجب أن تذهب إليه المحطة الروسية الجديدة، أوضح قائد المشروع: لقد تم بالفعل تحديد المدار، ولكن لدينا عدة خيارات، قائلا:
تم اختيار مدارين ليكونا المدارين الرئيسيين، المدار الذي تطير عليه محطة الفضاء الدولية حاليا - مدار 51.6 درجة، ومدارنا القطبي الجديد - 97 درجة. لقد أجرينا جميع المقارنات، وحسبنا عيوب ومزايا كل مدار، ولم يتبق سوى الموافقة على القرار النهائي - وبعد ذلك فقط يمكننا أن نخبر شيئا عن الاستنتاجات. على الرغم من أنه تم بالفعل في الوقت الحالي.
وتابع قائلا، بأنه سيكون لـ"روس" نظام يختلف عن محطة الفضاء الدولية الحالية، بما في ذلك من حيث المعدات. وقال: "الاختلاف الرئيسي لمحطتنا هو أنها ستظل محطة مدارية روسية. وبناء على ذلك، ستكون مكتفية ذاتيا تماما، من الطاقة والوقود، فضلا عن الأدوات والحمولات الخاصة بها".
وأضاف: "في الوقت نفسه، سنستخدم واجهات جديدة عالية السرعة غير متوفرة في محطة الفضاء الدولية. لكن هذا لا يزال في مرحلة التصميم والتطوير الأولي. أريد الإشارة إلى أن فكرتنا الأساسية هي جعل المحطة روسية بالكامل. حيث ستكون التقنيات والمواد في هذه المحطة روسية حصرا".
وعلى الرغم من أن المحطة ستكون مصممة للسفن الروسية واحتياجات رواد الفضاء الروس، إلا أنهم سيظلون قادرين على استقبال زملاء أجانب على متنها، مضيفا: "بالطبع، من الناحية الفنية سنكون قادرين على استقبال المركبات الفضائية الأجنبية، مثل هذا الاحتمال قيد الإعداد. علاوة على ذلك، في مرحلة التصميم الأولي، سنعرضه حتى. سيتم تخصيص المحطة في المقام الأول لرواد الفضاء لدينا، ولكن من الناحية الفنية لن يكون هذا مشكلة بالنسبة لنا".
ووفقا له، فإن نشر المحطة سيكون تدريجيا - من محطة صغيرة إلى نظام كبير، قائلا:
نخطط للانتشار على مرحلتين كبيرتين. أولا، نفتح المحطة الزائرة، حيث يمكن أن يكون هناك شخصان عليها. في المرحلة التالية، يمكن زيادة عدد أفراد الطاقم حتى 4-6 أشخاص. سيعتمد كل شيء على المهام التي سيتم تعيينها لهذه المحطة، بما في ذلك الحمولة. إذا كانت هناك حاجة إلى طاقم مكون من 6 أشخاص لبعض العمليات في المحطة، فستكون لدينا القدرة التقنية على التوسع. وعلى سبيل المثال، إذا لم تكن هناك مهام على الإطلاق في وقت ما، فستكون المحطة قادرة على العمل في وضع مستقل أو بزيارات قصيرة الأمد.
وتابع إليزاروف، قائلا: "بالنظر إلى أن تطوير المحطة لا يزال في مرحلة مبكرة، إلا أن تنفيذ المشروع سيتم بسرعة لتكون "روس" قادرة على استقبال رواد فضاء في المدار بحلول عام 2024. وهذا ضروري بحيث لا يتسبب خروج "روسكوسموس" من محطة الفضاء الدولية في حدوث انقطاع في عمل رواد الفضاء المحليين". وأضاف:
روسكوسموس وافقت على المواعيد النهائية لتنفيذ المشروع، لدينا مواعيد نهائية صارمة. يجب أن نكمل المرحلة الأولى، وهي الرسم التخطيطي، قبل نهاية الصيف. علاوة على ذلك، ينتظرنا تصميم أكثر تفصيلا - يجب أن نكمله في مطلع 2023-2024. بعد ذلك، سنكون مستعدين لوضعه في المدار. الحقيقة هي أن المهمة الرئيسية لـ"روسكوسموس" هي منع حدوث انقطاع في عمل المحطة المدارية. أي قبل أن ننتهي من استخدام الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، يجب نشر المحطة في الفضاء.
ويعقد منتدى "آرميا 2022"، في الفترة الممتدة من 15 إلى 21 أغسطس/آب، في منطقة موسكو. و"سبوتنيك" هو الشريك الإعلامي للحدث.