https://sputnikarabic.ae/20220818/روسكوسموس-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-المحطة-المدارية-الروسية-1066576809.html

"روسكوسموس" تتحدث لـ"سبوتنيك" عن المحطة المدارية الروسية

"روسكوسموس" تتحدث لـ"سبوتنيك" عن المحطة المدارية الروسية

توقع نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، في أبريل/نيسان، بأن روسيا ستنسحب في عام 2025 من مشروع محطة الفضاء الدولية وتبدأ في بناء محطة الخدمة المدارية الروسية... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T12:58+0000

2022-08-18T12:58+0000

2022-08-18T13:19+0000

روسيا

العالم

آرميا 2022

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في يوليو/تموز، عندما أصبح يوري بوريسوف رئيسا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، تم الإعلان عن العمل لإنشاء محطة روسية جديدة، وتم عرض مجسم لشكل المحطة "روس" في منتدى "آرميا 2022".تحدث يوري إليزاروف، رئيس قسم التصميم في شركة "إنرغيا" وهي جزء من "روسكوسموس"، والتي تقوم بتطوير المحطة الروسية الجديدة، لـ"سبوتنيك"، عن خطط العمل في المشروع والخصائص التقنية وآفاق المحطة الجديدة.ووفقا له، فإن تطوير المشروع الآن في المرحلة الأولى - المسودة. قائلا:وفي حديثه عن تحديد المدار الذي يجب أن تذهب إليه المحطة الروسية الجديدة، أوضح قائد المشروع: لقد تم بالفعل تحديد المدار، ولكن لدينا عدة خيارات، قائلا:وتابع قائلا، بأنه سيكون لـ"روس" نظام يختلف عن محطة الفضاء الدولية الحالية، بما في ذلك من حيث المعدات. وقال: "الاختلاف الرئيسي لمحطتنا هو أنها ستظل محطة مدارية روسية. وبناء على ذلك، ستكون مكتفية ذاتيا تماما، من الطاقة والوقود، فضلا عن الأدوات والحمولات الخاصة بها". وأضاف: "في الوقت نفسه، سنستخدم واجهات جديدة عالية السرعة غير متوفرة في محطة الفضاء الدولية. لكن هذا لا يزال في مرحلة التصميم والتطوير الأولي. أريد الإشارة إلى أن فكرتنا الأساسية هي جعل المحطة روسية بالكامل. حيث ستكون التقنيات والمواد في هذه المحطة روسية حصرا".وعلى الرغم من أن المحطة ستكون مصممة للسفن الروسية واحتياجات رواد الفضاء الروس، إلا أنهم سيظلون قادرين على استقبال زملاء أجانب على متنها، مضيفا: "بالطبع، من الناحية الفنية سنكون قادرين على استقبال المركبات الفضائية الأجنبية، مثل هذا الاحتمال قيد الإعداد. علاوة على ذلك، في مرحلة التصميم الأولي، سنعرضه حتى. سيتم تخصيص المحطة في المقام الأول لرواد الفضاء لدينا، ولكن من الناحية الفنية لن يكون هذا مشكلة بالنسبة لنا".ووفقا له، فإن نشر المحطة سيكون تدريجيا - من محطة صغيرة إلى نظام كبير، قائلا:وتابع إليزاروف، قائلا: "بالنظر إلى أن تطوير المحطة لا يزال في مرحلة مبكرة، إلا أن تنفيذ المشروع سيتم بسرعة لتكون "روس" قادرة على استقبال رواد فضاء في المدار بحلول عام 2024. وهذا ضروري بحيث لا يتسبب خروج "روسكوسموس" من محطة الفضاء الدولية في حدوث انقطاع في عمل رواد الفضاء المحليين". وأضاف:ويعقد منتدى "آرميا 2022"، في الفترة الممتدة من 15 إلى 21 أغسطس/آب، في منطقة موسكو. و"سبوتنيك" هو الشريك الإعلامي للحدث.

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روسيا, العالم, آرميا 2022