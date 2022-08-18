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https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-عرض-تقنية-تحكم-في-أسلحة-مضادة-للطائرات-من-متن-طائرة-في-معرض-آرميا-2022-1066568997.html
روسيا... عرض تقنية تحكم في أسلحة مضادة للطائرات من متن طائرة في معرض "آرميا 2022"
روسيا... عرض تقنية تحكم في أسلحة مضادة للطائرات من متن طائرة في معرض "آرميا 2022"
من منتجات شركة الإلكترونيات الروسية التي يحتوي عليها معرض الأسلحة المصاحب لمنتدى "آرميا - 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو، تقنية إدارة نيران الأسلحة المضادة... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T10:16+0000
2022-08-18T10:16+0000
آرميا 2022
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قال مصدر إعلامي في الشركة للصحفيين إن هذه التقنية تعد من مكونات منظومة "كريلو-أ" المخصصة لتصويب الأسلحة المضادة للطائرات نحو العدو في أسرع وقت.وتوضع منظومة "كريلو-أ" على متن طائرة.كما يمكن استخدام التقنية التي ابتكرها معهد أبحاث الميكانيكا في مدينة كالوغا، ضمن منظومات أخرى مخصصة لإدارة القوات الصديقة والسيطرة عليها.
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آرميا 2022
آرميا 2022

روسيا... عرض تقنية تحكم في أسلحة مضادة للطائرات من متن طائرة في معرض "آرميا 2022"

10:16 GMT 18.08.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورمعرض "آرميا 2022"
معرض آرميا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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من منتجات شركة الإلكترونيات الروسية التي يحتوي عليها معرض الأسلحة المصاحب لمنتدى "آرميا - 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو، تقنية إدارة نيران الأسلحة المضادة للطائرات.
قال مصدر إعلامي في الشركة للصحفيين إن هذه التقنية تعد من مكونات منظومة "كريلو-أ" المخصصة لتصويب الأسلحة المضادة للطائرات نحو العدو في أسرع وقت.
وتوضع منظومة "كريلو-أ" على متن طائرة.
كما يمكن استخدام التقنية التي ابتكرها معهد أبحاث الميكانيكا في مدينة كالوغا، ضمن منظومات أخرى مخصصة لإدارة القوات الصديقة والسيطرة عليها.
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