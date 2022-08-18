https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-مخترع-غواصة-مسيرة-يفصح-عن-إمكانياتها-1066574703.html
روسيا... مخترع غواصة مسيرة يفصح عن إمكانياتها
روسيا... مخترع غواصة مسيرة يفصح عن إمكانياتها
أعلن مسؤول في مكتب تصميم التقنيات البحرية "روبين" وهو أهم مؤسسة روسية لتصميم الغواصات، إنجاز تصميم غواصة "سوروغات-في" وهي غواصة مسيرة دون طاقم بشري. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T12:02+0000
2022-08-18T12:02+0000
2022-08-18T12:10+0000
سلاح روسيا
آرميا 2022
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وعن وظيفة غواصة "سوروغات-في"، قال المسؤول لـ"سبوتنيك"، إن مهمتها تضليل وخداع العدو من خلال محاكاة الغواصة الحقيقية.وأوضح أن مسيرة "سوروغات-في" تتعمد إبراز وجودها لكي تخطف اهتمام العدو وتحوّله عن الغواصة اللازم التستر عليها. وليس هذا فقط، بل يمكنها أن تعرّض نفسها لنيران العدو عند الضرورة.ويمكن الاستعانة بمسيرة "سوروغات-في" في البحث عن غواصات العدو.كما يمكن استخدامها كهدف خلال تدريب القوات الصديقة على ضرب الأهداف البحرية.وعرض صانع مسيرة "سوروغات-في" رسوما بيانية لها في معرض "آرميا 2022" في ضواحي موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-عرض-تقنية-تحكم-في-أسلحة-مضادة-للطائرات-من-متن-طائرة-في-معرض-آرميا-2022-1066568997.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, آرميا 2022
روسيا... مخترع غواصة مسيرة يفصح عن إمكانياتها
12:02 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أعلن مسؤول في مكتب تصميم التقنيات البحرية "روبين" وهو أهم مؤسسة روسية لتصميم الغواصات، إنجاز تصميم غواصة "سوروغات-في" وهي غواصة مسيرة دون طاقم بشري.
وعن وظيفة غواصة "سوروغات-في"، قال
المسؤول لـ"سبوتنيك"، إن مهمتها تضليل وخداع العدو من خلال محاكاة الغواصة الحقيقية.
وأوضح أن مسيرة "سوروغات-في" تتعمد إبراز وجودها لكي تخطف اهتمام العدو وتحوّله عن الغواصة اللازم التستر عليها. وليس هذا فقط، بل يمكنها أن تعرّض نفسها لنيران العدو عند الضرورة.
ويمكن الاستعانة بمسيرة "سوروغات-في" في البحث عن غواصات العدو.
كما يمكن استخدامها كهدف خلال تدريب القوات الصديقة على ضرب الأهداف البحرية.
وعرض صانع مسيرة "سوروغات-في" رسوما بيانية لها في معرض "آرميا 2022" في ضواحي موسكو.