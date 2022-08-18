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https://sputnikarabic.ae/20220818/زيلينسكي-غوتيريش-أبلغنا-بالعمل-على-إرسال-بعثة-لمنظمة-الأمم-المتحدة-إلى-يلينوفكا--1066590574.html
زيلينسكي: غوتيريش أبلغنا بالعمل على إرسال بعثة لمنظمة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا
زيلينسكي: غوتيريش أبلغنا بالعمل على إرسال بعثة لمنظمة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا
قال فلاديمير زيلينسكي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغه بالعمل على إرسال بعثة للمنظمة إلى يلينوفكا، حيث تم قصف مركز احتجاز يضم أسرى حرب... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T15:41+0000
2022-08-18T15:41+0000
أخبار أوكرانيا
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ونشر مكتب زيلينسكي، عبر حسابه على الإنترنت، اليوم الخميس: "أنطونيو غوتيريش أبلغ عن العمل على إرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى يلينوفكا".وعلق نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، اليوم الخميس في 18 أغسطس/آب، على زيارة البعثة إلى مدينة يلينوفكا حيث قصفت القوات الأوكرانية مركز احتجاز أسرى الحرب الأوكرانيين: "إن موسكو مهتمة بزيارة بعثة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا في أسرع وقت ممكن، وسيصبح ذلك ممكنًا بعد الاتفاق على جميع التفاصيل، يوم الخميس".وقال نيتشايف لوكالة "سبوتنيك": "نحن مهتمون بالزيارة التي ستتم في أقرب وقت ممكن، وستصبح ممكنة بمجرد الاتفاق على جميع التفاصيل".وتابع نيتشايف: "فيما يتعلق بنتائج البعثة، فإننا بالطبع نعتمد على تحليل محايد وغير متحيز وإثبات كل الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المأسوي".
https://sputnikarabic.ae/20220803/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-أصرت-على-احتجاز-أسرى-آزوف-في-مركز-الاحتجاز-المؤقت-في-يلينوفكا---1065959077.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: غوتيريش أبلغنا بالعمل على إرسال بعثة لمنظمة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا

15:41 GMT 18.08.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الذهاب إلى بنك الصورقمة نورماندي - الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس، 9 ديسمبر 2019
قمة نورماندي - الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في باريس، 9 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
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قال فلاديمير زيلينسكي إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغه بالعمل على إرسال بعثة للمنظمة إلى يلينوفكا، حيث تم قصف مركز احتجاز يضم أسرى حرب أوكرانيين في نهاية يوليو/تموز الماضي.
ونشر مكتب زيلينسكي، عبر حسابه على الإنترنت، اليوم الخميس: "أنطونيو غوتيريش أبلغ عن العمل على إرسال بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى يلينوفكا".
وعلق نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، اليوم الخميس في 18 أغسطس/آب، على زيارة البعثة إلى مدينة يلينوفكا حيث قصفت القوات الأوكرانية مركز احتجاز أسرى الحرب الأوكرانيين: "إن موسكو مهتمة بزيارة بعثة الأمم المتحدة إلى يلينوفكا في أسرع وقت ممكن، وسيصبح ذلك ممكنًا بعد الاتفاق على جميع التفاصيل، يوم الخميس".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: أوكرانيا أصرت على احتجاز أسرى "آزوف" في مركز الاحتجاز المؤقت في يلينوفكا
3 أغسطس, 16:38 GMT
وقال نيتشايف لوكالة "سبوتنيك": "نحن مهتمون بالزيارة التي ستتم في أقرب وقت ممكن، وستصبح ممكنة بمجرد الاتفاق على جميع التفاصيل".
وتابع نيتشايف: "فيما يتعلق بنتائج البعثة، فإننا بالطبع نعتمد على تحليل محايد وغير متحيز وإثبات كل الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المأسوي".
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