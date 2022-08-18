https://sputnikarabic.ae/20220818/زيلينسكي-يصل-إلى-لفوف-للقاء-غوتيريش-وأردوغان-1066572346.html
زيلينسكي يصل إلى لفوف للقاء غوتيريش وأردوغان
زيلينسكي يصل إلى لفوف للقاء غوتيريش وأردوغان
قال مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الأخير وصل إلى مدينة لفوف، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:16+0000
2022-08-18T11:16+0000
2022-08-18T11:17+0000
أخبار أوكرانيا
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ويقول البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمكتب: "بدأ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي رحلة عمل إلى منطقة لفوف".وأردف البيان: "في لفوف، استمع زيلينسكي إلى تقرير من السلطات المحلية حول تنظيم إجلاء الناس من المناطق الساخنة، كما زار الجنود الجرحى".وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء في17 أغسطس/آب، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى مدينة لفوف، حيث يشارك غدًا في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".وقال دوجاريك لمراسل "سبوتنيك": "وصلنا إلى لفوف".
https://sputnikarabic.ae/20220817/محلل-سياسي-تركي-أنقرة-تحاول-عقد-لقاء-بين-الرئيسين-بوتين-وزيلينسكي--1066521552.html
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أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يصل إلى لفوف للقاء غوتيريش وأردوغان
11:16 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
قال مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الأخير وصل إلى مدينة لفوف، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويقول البيان
المنشور على الموقع الإلكتروني للمكتب: "بدأ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي رحلة عمل إلى منطقة لفوف".
وأردف البيان: "في لفوف، استمع زيلينسكي إلى تقرير من السلطات المحلية حول تنظيم إجلاء الناس من المناطق الساخنة، كما زار الجنود الجرحى".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك
، لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء في17 أغسطس/آب، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى مدينة لفوف، حيث يشارك غدًا في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وقال دوجاريك لمراسل "سبوتنيك": "وصلنا إلى لفوف".