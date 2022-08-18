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زيلينسكي يصل إلى لفوف للقاء غوتيريش وأردوغان
زيلينسكي يصل إلى لفوف للقاء غوتيريش وأردوغان
قال مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الأخير وصل إلى مدينة لفوف، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:16+0000
2022-08-18T11:17+0000
أخبار أوكرانيا
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ويقول البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمكتب: "بدأ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي رحلة عمل إلى منطقة لفوف".وأردف البيان: "في لفوف، استمع زيلينسكي إلى تقرير من السلطات المحلية حول تنظيم إجلاء الناس من المناطق الساخنة، كما زار الجنود الجرحى".وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء في17 أغسطس/آب، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى مدينة لفوف، حيث يشارك غدًا في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".وقال دوجاريك لمراسل "سبوتنيك": "وصلنا إلى لفوف".
https://sputnikarabic.ae/20220817/محلل-سياسي-تركي-أنقرة-تحاول-عقد-لقاء-بين-الرئيسين-بوتين-وزيلينسكي--1066521552.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يصل إلى لفوف للقاء غوتيريش وأردوغان

11:16 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 18.08.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
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قال مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الأخير وصل إلى مدينة لفوف، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويقول البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمكتب: "بدأ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي رحلة عمل إلى منطقة لفوف".
وأردف البيان: "في لفوف، استمع زيلينسكي إلى تقرير من السلطات المحلية حول تنظيم إجلاء الناس من المناطق الساخنة، كما زار الجنود الجرحى".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، في المجمع الرئاسي، أنقرة، تركيا، 25 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
محلل سياسي تركي: أنقرة تحاول عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي
أمس, 12:23 GMT
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لوكالة "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء في17 أغسطس/آب، إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل إلى مدينة لفوف، حيث يشارك غدًا في اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وقال دوجاريك لمراسل "سبوتنيك": "وصلنا إلى لفوف".
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