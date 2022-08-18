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https://sputnikarabic.ae/20220818/زيلينسكي-يناقش-التعاون-العسكري-واتفاقية-الغذاء-مع-أردوغان-1066588494.html
إعلام تركي: أردوغان قد يعرض على زيلينسكي ترتيب لقاء له مع بوتين
إعلام تركي: أردوغان قد يعرض على زيلينسكي ترتيب لقاء له مع بوتين
اجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T14:46+0000
2022-08-18T14:56+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار أوكرانيا
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وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.وذكرت قناة "سي إن إن تورك"، نقلاً عن مصادرها، أن بوتين وزيلينسكي قد يجتمعان لتحديد "خارطة طريق" لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220818/زيلينسكي-يصل-إلى-لفوف-للقاء-غوتيريش-وأردوغان-1066572346.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا

إعلام تركي: أردوغان قد يعرض على زيلينسكي ترتيب لقاء له مع بوتين

14:46 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 14:56 GMT 18.08.2022)
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy will hold a press marathon (cropped image)الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
CC BY 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy will hold a press marathon (cropped image)
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اجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".
وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
زيلينسكي يصل إلى لفوف للقاء غوتيريش وأردوغان
11:16 GMT

ونقل التلفزيون التركي عن مصادر دبلوماسية أن أردوغان "سيعرض على زيلينسكي، خلال زيارته إلى لفوف، ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وذكرت قناة "سي إن إن تورك"، نقلاً عن مصادرها، أن بوتين وزيلينسكي قد يجتمعان لتحديد "خارطة طريق" لأوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
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