https://sputnikarabic.ae/20220818/زيلينسكي-يناقش-التعاون-العسكري-واتفاقية-الغذاء-مع-أردوغان-1066588494.html
إعلام تركي: أردوغان قد يعرض على زيلينسكي ترتيب لقاء له مع بوتين
إعلام تركي: أردوغان قد يعرض على زيلينسكي ترتيب لقاء له مع بوتين
اجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T14:46+0000
2022-08-18T14:46+0000
2022-08-18T14:56+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار أوكرانيا
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وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.وذكرت قناة "سي إن إن تورك"، نقلاً عن مصادرها، أن بوتين وزيلينسكي قد يجتمعان لتحديد "خارطة طريق" لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220818/زيلينسكي-يصل-إلى-لفوف-للقاء-غوتيريش-وأردوغان-1066572346.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا
إعلام تركي: أردوغان قد يعرض على زيلينسكي ترتيب لقاء له مع بوتين
14:46 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 14:56 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
اجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".
وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.
ونقل التلفزيون التركي عن مصادر دبلوماسية أن أردوغان "سيعرض على زيلينسكي، خلال زيارته إلى لفوف، ترتيب لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وذكرت قناة "سي إن إن تورك"، نقلاً عن مصادرها، أن بوتين وزيلينسكي
قد يجتمعان لتحديد "خارطة طريق" لأوكرانيا.